健康醫療網》 天氣冷減肥更不費力！ 發抖+運動燃燒更多脂肪

氣溫漸漸降低，美食誘惑已經不再被裸露在外的身材線條限制，開始可以用長袖長褲遮掩，許多人便放膽吃，等到夏天到了再來實行減重計畫，但事實上，冬天減肥更輕鬆。

氣溫漸漸降低，美食誘惑已經不再被裸露在外的身材線條限制，開始可以用長袖長褲遮掩，許多人便放膽吃，等到夏天到了再來實行減重計畫，但事實上，冬天減肥更輕鬆。根據雪梨蓋文醫學研究中心（Garvan Institute of Medical Research）內分泌學家Paul Lee的研究發現，冷天有助增加棕色脂肪（BAT），還能讓白色脂肪（WAT）開始燃燒熱量。

根據雪梨蓋文醫學研究中心（Garvan Institute of Medical Research）內分泌學家Paul Lee的研究發現，冷天有助增加棕色脂肪（BAT），還能讓白色脂肪（WAT）開始燃燒熱量。（Photo by Q000024 form PxHere）

棕色脂肪、白色脂肪 功能大不同

棕色脂肪（brown fat tissue）是一種特殊的脂肪組織，佔人體含量不到5%，營養師同時也是肌力與體能教練的吳皓宇說明，棕色脂肪負責燃燒產生熱量，它在嬰兒身上的比例較高，可以達到15%，讓嬰兒和小型哺乳動物保持體溫，讓他們不易失溫。而白色脂肪（white fat tissue）佔人體含量15~25%不等，依性別及胖瘦有差異。白色脂肪負責儲存能量，當身體中醣類太低時，細胞便會從脂肪中獲取能量。

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澳洲研究 氣溫低可增加棕色脂肪

根據雪梨蓋文醫學研究中心（Garvan Institute of Medical Research）內分泌學家Paul Lee的研究，找了5位健康男性白天過著正常生活，晚上回到實驗中心至少10小時。總計4個月，每個月溫度分別為24 度C 、19 度C、24度C、 27 度C，每個月結束進行熱代謝評估。發現相較於24 度C的環境，受試者睡在19 度C的房間時，棕色脂肪增加了30-40%。

溫度低增加新陳代謝 因冷發抖再運動消耗熱量

也就是說，睡覺時溫度低一點，就能無痛增加新陳代謝，而且因寒冷發抖時，再搭配中強度運動，就能讓負責儲存熱量的白色脂肪，開始消耗能量。Paul Lee表示，當寒冷時身體自然顫抖，可以刺激肌肉和棕色脂肪釋放賀爾蒙，可以刺激棕色脂肪燃燒產生熱能，還能加速使白色脂肪細胞燃燒產生能量，甚至轉變為棕色細胞！

棕色脂肪 開創肥胖與糖尿病治療新契機

研究還發現，棕色脂肪增加可以提升胰島素敏感性，吳皓宇說，這代表棕色脂肪較多的人，飯後只要分泌較少的胰島素，就可以使血糖下降。這對於治療肥胖以及第二型糖尿病來說，提供一個新想法，學者們正在積極研究中。發抖加運動，就能讓白色脂肪從豬隊友，變身成燃燒熱量的好夥伴，吳皓宇呼籲，趕快選個冷天一起來運動吧！

資料來源：

Science Daily. The ICEMAN study: How keeping cool could spur metabolic benefits -- ScienceDaily





本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃心瑩 天氣冷減肥更不費力！ 發抖+運動燃燒更多脂肪

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