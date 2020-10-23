健康醫療網》身高矮小打擊自信心！國中女學生泣而求診盼長高

蔡尚均院長表示，評估孩童成長要將孩子的成長紀錄在生長曲線表上，依據同儕統計身高的兩個標準差以下，也就是說生長曲線在3%以下，會視為身材矮小，在正常情況下，孩童在兩、三歲以後就會沿著固定的生長軌道成長。

在孩子的成長過程中，許多父母會擔心「我的小孩是否身高太矮小」，輸在起跑點上，並憂慮小孩未來會因身高遭受到同儕的排擠、而喪失自信心…。小兒科診所蔡尚均院長表示，門診中曾有身高155公分的國三生，因為覺得自己身高比同儕矮小，在家長陪同下求助於門診，雖然評估骨齡確認成年身高在可接受的範圍內，但女同學仍哭著希望能藉著生長激素治療來增加身高。

蔡尚均院長呼籲，在孩童黃金生長期，父母需養成孩童良好的生活習慣。

身高受先天基因與後天環境的綜合影響

蔡尚均院長表示，評估孩童成長要將孩子的成長紀錄在生長曲線表上，依據同儕統計身高的兩個標準差以下，也就是說生長曲線在3%以下，會視為身材矮小，在正常情況下，孩童在兩、三歲以後就會沿著固定的生長軌道成長。可見，影響身高最重要的因素是遺傳，所以每一個小孩在出生的時候就已經有了「身高藍圖」；受到父母雙親各半的身高影響，影響成年身高的絕大因素早已注定好，因此，蔡尚均院長強調，父母應該思考的是「如何讓孩子健康快樂地成長」，才是對孩子身高合理的期待。

請繼續往下閱讀...

當然、後天環境也是影響身高的關鍵因素，人類過往歷史中又以營養攝取最顯重要，但隨著社會發展，現在台灣絕大多數孩子都能獲得充足的食物攝取，與其過度期待孩子要攝取「多少」食物量，過度擔心胃口好不好，蔡尚均院長特別叮嚀，父母應該更注重孩子的營養「需求」，傾聽孩子「想吃不想吃」聲音，吃得多並不代表會長得高。另外值得一提的是，若孩童愛吃甜食而攝取過多的糖分，也會抑制生長激素的分泌，造成孩童的身高生長問題，家長應該多加注意。

蔡尚均院長特別叮嚀，父母應該注重孩童的營養攝取並關心生長曲線圖。

疾病恐為身高拖油瓶 治療過程應當心

除此之外，藥物、荷爾蒙、慢性疾病與遺傳疾病，也都是影響孩子身高的重要因素。以類固醇為例，它屬於賀爾蒙的一種，確定會影響生長，但兒童常見過敏性疾病包括過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎又常常需要這類藥物的治療，在孩子的成長過程中，建議應謹慎使用這類藥物。又如，慢性腎臟病的孩童，食慾不振、營養吸收不良，會造成身材矮小的問題，小胖威利症或透納氏症等遺傳性疾病，也會有身材矮小的問題，則可以透過施打生長激素來增加身高與提高生活品質。

規律生活、健康飲食 孩童成長毋擔憂

蔡尚均院長呼籲，父母無須過度焦慮孩子的成長，孩子出生時帶著成長的藍圖，父母親只是陪伴孩子成長，在孩童成長的階段，應專注在「良好生活習慣的養成」，養成早睡早起充足睡眠習慣，讓身體在對的時間休息，就能分泌足夠的生長激素；同時養成不吃零食均衡飲食習慣，讓孩童攝取不加工、不受汙染的原形食物；培養持續運動項目的習慣，運動能幫助生長激素分泌及健康的維持。孩子在成長階段能養成良好睡眠、健康飲食、適度運動，孩子ㄧ輩子受用，也不會錯過孩子生長的黃金時間。

孩子在成長階段能養成良好睡眠、健康飲食、適度運動，孩子ㄧ輩子受用，也不會錯過孩子生長的黃金時間。圖片人物與本文無關（圖片來源：https://photo-ac.com/）

本文經授權轉載自健康醫療網 記者陳佳慧 身高矮小打擊自信心！ 國中女學生泣而求診盼長高

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法