健康醫療網》婦科疾病提高不孕風險，專家呼籲生育規劃應趁早

現代人晚婚晚生，據內政部108年度人口統計資料顯示，新手媽媽中將近有1/4為35歲以上，但35歲後女性卵子品質開始走下坡，婦科疾病罹患機率較高，容易產生不孕困擾；而18-34歲的年輕女性整體來說身體素質較易受孕，但仍可能因婦科疾病造成不孕的風險。

蔡岳宏／記者

養孕專家張志仰醫師呼籲，夫妻結婚後，不論有無立即的生育打算，都應盡早進行生育規劃，避免錯過黃金時機。 （圖/張志仰醫師提供）

現代人晚婚晚生，據內政部108年度人口統計資料顯示，新手媽媽中將近有1/4為35歲以上，但35歲後女性卵子品質開始走下坡，婦科疾病罹患機率較高，容易產生不孕困擾；而18-34歲的年輕女性整體來說身體素質較易受孕，但仍可能因婦科疾病造成不孕的風險。養孕專家張志仰醫師呼籲，夫妻結婚後應盡早進行生育規劃，訂定目標並進行全面檢查，以利及時發現潛在不孕風險，避免錯過黃金生育時機。

台灣不孕症盛行率高 每7對夫妻中約1對有不孕問題

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目前台灣不孕症盛行率約10-15%，平均每7對夫妻中，約1對可能出現不孕症問題，不得不注意。

何謂不孕症？張志仰醫師說明，不孕不代表不能懷孕，而是不容易懷孕，醫學上對於不孕症的定義以女性35歲做為分水嶺，一對夫妻在無避孕的正常性生活情況下，35歲以下的女性經過一年仍然無法懷孕即可稱為不孕；而35歲以上的女性經過半年仍然無法懷孕，也稱為不孕。而高齡懷孕風險亦較高，若期望生子的夫妻不可不慎，切勿因工作忙碌而忽略生育計畫，建議多溝通、規劃。

無論年輕、年長女性 皆應注意婦科疾病可能伴隨不孕風險

一般來說，女性合適的懷孕年紀是18-32歲，之後隨著年紀增長，生育能力會走下坡，然而，張志仰醫師表示，雖然目前普遍晚婚，但對於18-34歲年輕女性而言，即使沒有立即的生子考量，仍要注意婦科疾病會增加未來不孕的風險，例如子宮內膜異位症、子宮肌瘤、子宮內膜異位瘤（俗稱巧克力囊腫）、多發性卵巢囊腫等，都可能會造成女性不孕；至於35歲以上女性，除了卵子的品質變差外，子宮肌腺瘤風險也會增加，降低成功受孕的可能性。其中，子宮內膜異位症、子宮肌瘤容易造成嚴重的經痛，提醒各位女性平時應留意自身狀況，才能及早發現病癥、及早治療。

婦科疾病提高不孕風險 應以生育考量制定治療策略

張志仰醫師提到，臨床上經常遇到夫妻諮詢，檢查後發現女方因有婦科疾病，而帶有潛在不孕風險，對此，醫師建議在針對不同疾病處理時，皆需以生育為優先考量，來制定治療策略。

張志仰醫師分享，過往看診曾遇過一名38歲女性，35歲結婚，平常身體無異狀，過往也未曾懷孕過，婚後進行生育諮詢，檢查時卻發現雙側卵巢皆有6-7公分的子宮內膜異位瘤，長期壓迫骨盆腔器官，也造成雙側輸卵管阻塞，導致患者不容易受孕，在經過多方評估後，為了讓患者能夠生育，醫師建議不要開刀，而是選擇施行試管嬰兒，最後成功讓患者順利懷孕產子。

不孕治療是個辛苦的歷程，然而許多女性在年輕時，並不會特別留意自己身體問題以及未來可能導致的風險，張志仰醫師表示，「很多夫妻20幾歲結婚，等到想生育時卻已經30幾歲了。」過往忽略的婦科疾病，卻造成現在生育的困擾。

生育諮詢要趁早 精準醫療幫助每對夫妻把握黃金懷孕時機

有鑑於婦科疾病容易導致不孕風險增加，張志仰醫師強調「生育規劃」觀念，鼓勵夫妻盡早生育，至於晚婚夫妻，婚後也應盡早規畫未來生育目標、及早進行準備，雙方可透過產前檢查確認生理狀態，男性可分析自己的精子品質，女性則可檢查目前卵子存量，以及排卵狀態是否正常或出現早衰、低弱現象。

張志仰醫師進一步說明，目前生育規劃都已走向客製化、精準型醫療，可針對個別夫妻給予專屬建議。一般在進行生育規劃諮詢時，醫師首先會簡介懷孕的醫學知識，以及正常懷孕所需具備的條件，再來則會根據夫妻狀態安排檢查項目，舉例來說，若男性長期在高溫環境工作，會建議分析精蟲品質，而女性若出現經期不規則、或是肥胖體質，則必須特別評估生殖荷爾蒙狀況，以找出不孕癥結，給予適當治療策略。

目前生育規劃都已走向客製化、精準型醫療，可針對個別夫妻給予專屬建議，夫妻雙方也可透過產前檢查確認生理狀態，以把握最佳懷孕時機。（健康醫療網提供）

本文經授權轉載自健康醫療網 婦科疾病提高不孕風險，專家呼籲生育規劃應趁早

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