健康醫療網》男性蟲蟲危機致不孕？多管齊下最有效！

現代社會越來越晚婚，連帶影響生育的年齡往後，加上工作壓力大，許多人等到經濟穩定時想要生小孩，才發現困難重重。（健康醫療網提供）

30歲的林小姐和32歲的王先生想要孩子，自己嘗試了些偏方但也沒有懷孕，林小姐覺得自己還年輕，也沒想到要就醫。幾年過去依然無法懷孕一直苦惱著，林小姐才求診檢查，但檢查結果非常健康，王先生才拖拖拉拉的前往醫院檢查，竟發現他的精蟲數過少，且活動力差。經茂盛醫院執行長李俊逸醫師先將太太的卵子冷凍，再利用賀爾蒙治療刺激精子產生，後順利進行人工生殖產下雙胞胎。

男性不孕年輕化 工作壓力影響精子品質

現代社會越來越晚婚，連帶影響生育的年齡往後，加上工作壓力大，許多人等到經濟穩定時想要生小孩，才發現困難重重。李俊逸醫師說，不孕門診平均求診年齡約為42歲，因年紀大造成女性生理機能、卵子品質下降的因素較常見，反而30歲左右患者常見的是男性不孕。男性不孕的原因包含先天的基因缺陷、無精症、後天的賀爾蒙失調、精索靜脈曲張、壓力、高溫、生活習慣不良等，因工作需要久坐，或長時間在高溫環境下工作者，都有可能影響精子品質而導致不孕。

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四成有精索靜脈曲張 精蟲品質功能下降

李俊逸醫師提到，除了先天缺陷之外，久坐或是不運動者，容易讓體內氧化自由基上升，它具有不安定的電子會攻擊精子細胞膜、細胞核，導致精蟲數損害數量減少、活動力降低；不孕者中約四成有精索靜脈曲張，陰囊中的靜脈彎曲腫脹，會使睪丸溫度上升，逆流血液中的自由基影響精蟲品質與功能，更會造成DNA裂解，使精子形成的過程受阻。

治療、飲食、補充營養 多管齊下最有效

要改善必須多管齊下，除了常規治療之外，最重要的是改善生活習慣，避免熬夜、少抽菸喝酒、多運動，尤其工作環境無法改變時，飲食均衡更是必要，建議可執行地中海型飲食，許多研究已證實可幫助不孕男女的精子卵子生成。長期外食者容易缺乏微量元素跟維生素，L-精胺酸和L-左旋肉酸是精液主要成分，與精子活動力有關；缺鋅會讓精蟲數下降、精液量降低、睪固酮濃度；硒是重要抗氧化劑，幫助減少自由基，李俊逸醫師建議，可選擇綜合型具有專利的抗氧化補充劑，有助提高人工輔助生殖的受孕率和生育率。當然抗氧化物需要在一定條件的保存下才能維持其效果，選擇品質管理較佳的品牌（具防偽辨識）的抗氧化補充劑才能彰顯其臨床效益。

精子72天為一生長週期，只要開始接受治療，並調整飲食，三個月左右都可以有明顯改善，李俊逸醫師強調，男性不孕絕對不能單靠醫師治療，自己也得積極面對，現在人工生殖技術發達，即使精蟲數較少也能進行。有不孕情形的夫妻，建議盡早來檢查，確認身體狀況，才能安心邁向準爸媽的道路。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃心瑩 男性蟲蟲危機致不孕？多管齊下最有效！

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