健康醫療網》小心肥胖會導致包埋式陰莖！ 10歲男童治療後竟性早熟！

男生進入青春期後，第二性徵自然會逐漸發育至成年人的狀態，若提早暴露、或接觸到男性賀爾蒙，恐會造成性早熟現象。

男生的青春期發育時間介於9到14歲之間，但每個人差異性不同，通常在量測陰莖的長度上，是從根部開始量起，但對於皮下脂肪較厚的孩子，視覺上覺得長度不夠往往是陰莖埋在皮下造成的錯覺，又稱包埋式陰莖。臺大醫院新竹分院小兒部兒童內分泌科劉明侑醫師表示，男生進入青春期後，第二性徵自然會逐漸發育至成年人的狀態，若提早暴露、或接觸到男性賀爾蒙，恐會造成性早熟現象。

男生進入青春期後，第二性徵自然會逐漸發育至成年人的狀態，若提早暴露、或接觸到男性賀爾蒙，恐會造成性早熟現象。

男童生殖器僅5公分 原來是肥胖惹禍

一名10歲男童阿嘉，雖媽媽從小認為他小雞雞比較短，但因醫師檢查過後都表示正常，因此不以為意，但隨著阿嘉長大，因食慾旺盛，一整年下來不僅胖了一圈，洗澡時也發現小雞雞變得不明顯，因此就醫檢查，起初被診斷為因體重過重導致雄性激素過低，因此採以男性賀爾蒙注射治療，沒想到一個月後，阿嘉不僅聲音變得低沈，也開始長青春痘，讓媽媽趕緊轉至醫院求診。

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男童提早接觸男性賀爾蒙 導致性早熟

經醫院檢查發現，阿嘉陰莖實際長度為5公分，雖雙側睪丸未有青春期發育的跡象，但卻開始變聲，還長出陰毛，抽血報告顯示跟青春期相關的濾泡激素和黃體激素都很低，只有雄性激素高達7.01ng/mL，且骨齡更發現遠超過阿嘉的年紀。

劉明侑醫師說明，主要因阿嘉接受了不必要的男性賀爾蒙治療，導致出現性早熟現象，所幸經暫停男性賀爾蒙的治療後，同時搭配營養師的飲食控制計畫，不僅體重獲得控制，第二性徵也沒有再持續發育下去。

孩子第二性徵有疑慮 應盡快就醫檢查

因男性的第二性徵初期表現為睪丸成熟，因此臨床上，在判斷孩子是否已經開始發育時，會採以用專業的睪丸測量器。劉明侑醫師強調，隨著飲食習慣改變，越來越多孩子體重超重，青春期發育也跟著提早，若家長對於孩子的第二性徵有任何疑慮時，必要時也應諮詢專業醫師，避免影響孩子成長的黃金期。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪 小心肥胖會導致包埋式陰莖！ 10歲男童治療後竟性早熟！

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