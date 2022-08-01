自由開講》從裴洛西訪台與否看台灣問題「國際化」

黃大益

美國聯邦眾議院議長裴洛西的亞洲行，行程是否安排訪台備受矚目，目前各界掌握的訊息仍是「暫定」，行程「暫定有或沒有台灣」的消息更是眾說紛紜。但以截至目前為止的情勢來看，就「討論裴洛西是否訪台」一事而言，已顯示出幾個指標：

第一是裴洛西個人從政的初衷。這位號稱美國當今政壇「最有影響力的女人」的裴洛西，是美國史上第一位眾議院女性議長。長期關注人權議題，包括香港、新疆、西藏等，甚至六四天安門事件的二年後，甫任國會議員的她就親自前往中國，拉起寫著「獻給為中國民主事業犧牲之鬥士」的抗議布條，以實際行動表達對中國民主鬥士的支持。在台灣問題上，裴洛西也在她任內推動提升台灣國際地位的《台北法案》，支持台灣的民主自由，貫徹她從政的初衷。

請繼續往下閱讀...

美國聯邦眾議院議長裴洛西的亞洲行，行程是否安排訪台備受矚目，目前各界掌握的訊息仍是「暫定」，行程「暫定有或沒有台灣」的消息更是眾說紛紜。（歐新社）

其次為台灣之於美國的重要性，並加深台美兩國的夥伴關係。當民主黨籍的裴洛西議長傳出將訪台的消息時，共和黨籍的美國前國務卿蓬佩奧即表示願意陪她一起來台灣，對於中國強烈反對一事更直言：「我們不是誰的衛星國，這是兩個主權國家：美國和台灣之間的事。」由此可見台灣問題在美國國內政壇中，兩黨已有高度共識，即便此刻裴洛西適不適合訪台美國政界有不同看法，台灣官方針對此事也相對低調，但「不管是美國或台灣，都不該屈服在中國的壓力下」是台美兩國皆應堅守捍衛的底線。

最後是凸顯世界局勢的主導權，仍舊在美國手中。拜登與習近平在7月28日舉行拜登就任總統後的第五次電話會談，除了談及氣候、安全議題及俄烏戰爭外，雙方也就台灣問題進行對談。對此，中國外交部發言人趙立堅已經證實，此次中美元首通話是在裴洛西眾議長一直計畫訪台的背景下舉行的。中國對台灣有多在意，對裴洛西訪台一事就會有多生氣，而美國正是掌握中國的這項弱點，究竟誰有能力掌握主導權，是誰讓誰歡喜讓誰憂？答案已不證自明。

裴洛西議長是否訪台決定權在她自己，但在正式訪台前所造成的風風雨雨，已再次顯示台灣在中美兩國、乃至國際局勢的重要位置；對於台灣而言，展現台灣重要性的目的已經達到。如同台師大政研所教授范世平分析的，台灣問題已趁此次機會完全「國際化」，而這正是中國與習近平最不想看到的。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法