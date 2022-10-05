胡，怎麼說》這一票，一定要投「內棄國賊、外抗併吞」！

不共抗，就等死！從習近平的圖謀來看，在中共20大，他晉位登基成為紅朝皇帝之後，對台灣必定採取「鯨吞」、「蠶食」交相賊的兩手策略，台灣若不堅決扺抗到底，可以預見的結果就是:台灣死了！中華民國死了，自由、民主、人權都死了！獨立、主權、國格也全都死光光了！

這絕不是危言聳聽，而是危機迫近了！就如詩經裡的那句:知我者，謂我心憂；不知我者，謂我何求。曹興誠臨老回歸返國、奔走呼號「抗共保台」，就是看清了危機，更不願束手待斃。如曹興誠者，台灣還有很多。今年1126的選舉，這一票，一定要投給「內棄國賊、外抗併吞」！

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美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時稱，習近平已指示中共解放軍，在2027年以前做好武力犯台的準備。2027年正是習近平連任三次滿15年的當下，為了戀棧皇位，繼續再任5年，極可能為了個人私欲，不惜殘民以逞，不管造成兩岸及亞太區域兵禍連天，也要把併吞台灣當做他圓了中國夢的祭品，在他的紅朝皇冠上加上一顆血鑽石，做為習皇時代的血腥功業。

2027年的危機，除了習皇換屆又5年之外，中共以對外侵略擴張做為權力內鬥及內部問題欲爆解壓，也大大增添了中共軍武併吞的機率。還有，一個專制獨裁者掌權愈久、年紀愈老，就更加偏執、更加危險、更加自大、更加昏闇，而習近平屆時75歲，掌權逾15年，恐怕脫不開古今中外的皇帝，年青時中規中矩以民為本、老了就殘暴不仁變暴君的鐵律。

中共對台灣的「蠶食」，其實由來已久，馬英九當總統的8年裡，等於把主權、國格雙手奉上，九二共識、一個中國、中共順著廷伸就是「一國兩制」，外交休兵、武備廢馳、經貿統合、終極統一，將台灣、將中華民國一寸寸、一尺尺的奉上，供中共「蠶食」。中共「蠶食」了馬英九獻上的貢品後，軍事統一併吞台灣的準備，其實一點都沒放鬆。

蔡英文總統上任後，這些「蠶食」當然都沒了，中共惱羞成怒，就動用軍事武力威脅鯨吞台灣，但實際上它實力不足，所以用的仍是「蠶食」策略。先是侵擾台灣西南空域，偶而侵入ADIZ；再來是戰機、軍艦繞行台灣東部海空；再來是機艦繞島飛航。最近則藉口裴洛西訪台，大搞軍演，飛彈飛越台灣、軍機侵入海峽中線以東，軍艦甚至穿越中線逼近台灣海域鄰接區。

步步進逼、寸寸「蠶食」，吃掉台灣的空防海防空間及反應時間。不少人分析認為，中共企圖建立「新常態」，就是讓台灣及各國習以為常，把中共機艦侵入台灣海空視為平常事，而新常態中又有更新常態，任由中共怎麼惡搞都算數，那就等於強盜就站在台灣的家門，隨時可以入侵。「蠶食」的差不多了，隨時可以「鯨吞」台灣...。

中共的威脅如此明顯而愈來愈急迫，卻見馬英九竟批評蔡總統:「說中華民國和中華人民共和國互不隸屬，那是挑釁!」，這種言論連統派都不配，簡直就是中共發言人，應可歸為舔共、被統、亡國、投降派。如果在選舉中，把票投給和他同黨及他助選的候選人，那就等於票投舔共、被統、投降的「國賊」一族。

還有，蔣萬安曾諷刺稱，要求簽不投降承諾書是很「白痴」的一件事，這種說法等同在罵一生反共、抗共的蔣介石、蔣經國都是「白痴」，他們都白痴，只有你聰明?那你為何舔巴巴的改姓蔣?

這一票，一定要投「內棄國賊、外抗併吞」！保台也保中華民國。

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