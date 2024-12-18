李忠憲的思考》反廢死和反戒嚴

看起來國民黨是要用「反廢死」來癱瘓大法官會議，這個不抗中的政黨，被共產黨滲透統戰嚴重的情形，完全就是當年國共內戰的翻版。 一個戒嚴30幾年的國民黨反戒嚴，而且反廢死，這是一個民粹政黨，見人說人話，見鬼說鬼話，就我看來是因為腦部感染某種傷害思考的病毒，全黨幾乎難以倖免。

◎李忠憲

劉靜怡在立法院的回答，果然就是我認識的劉靜怡，反數位身分證的時候，我發的每篇文她幾乎都有分享或評論。

立法院全院委員會12日審查大法官被提名人劉靜怡列席接受立委詢問。（記者塗建榮攝）

看起來國民黨是要用「反廢死」來癱瘓大法官會議，這個不抗中的政黨，被共產黨滲透統戰嚴重的情形，完全就是當年國共內戰的翻版。國民黨的核心價值或所謂的意識形態完全弱智化，成為一個完全民粹的政黨。台灣國家的安全是第一個要考慮的政治價值，當放棄這一個最重要價值的時候，這個政黨就變成不入流，更不用說有什麼道德或進步的目標可以追尋。

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一個戒嚴30幾年的國民黨反戒嚴，而且反廢死，這是一個民粹政黨。圖為國家人權博物館前身為是白色恐怖時期拘留政治犯的「景美看守所」。（資料照）

在台灣戒嚴30幾年的國民黨，前陣子因為韓國快閃戒嚴的事件，大力批評戒嚴的行為，戒嚴和死刑處在相近的道德選擇，就是用極端的手段來解決問題，即使產生什麼錯誤或難以挽回的後果都無所謂。

反廢死主張維持死刑，認為透過懲罰可以維護社會正義或防範犯罪。然而，這種立場往往涉及是否優先考慮被害者的權利，而忽視加害者的生命權，而且完全不考慮在偵探事件的過程當中任何可能的錯誤或誤導，甚至操控。

反戒嚴主張廢除專制或壓迫性統治，重點放在保障公民自由與基本人權，如言論自由、集會自由等。

反廢死偏向功利主義，即以最大化社會利益為目標，甚至犧牲部分個體權利。反戒嚴接近康德的道義論，強調人是目的，而非手段，任何形式的壓迫都是不被允許的。

反廢死支持者通常認為國家有權剝奪加害者的生命，並將此視為正義的一種體現。反戒嚴支持者反對國家濫用權力，認為權力應受憲政法治的約束，以免對公民造成壓迫。

反廢死符合霍布斯式的「社會契約」觀念，即公民將部分權利交付國家，國家得以透過懲罰維持秩序。反戒嚴則更符合洛克或盧梭的自由主義傳統，主張國家權力應由人民控制，並防止其侵犯個人自由。

一個戒嚴30幾年的國民黨反戒嚴，而且反廢死，這是一個民粹政黨，見人說人話，見鬼說鬼話，就我看來是因為腦部感染某種傷害思考的病毒，全黨幾乎難以倖免。

民眾黨立委黃國昌對大法官被提名人張文貞提出質詢。 （記者羅沛德攝）

看到大法官被提名人的回答，令人產生希望，黃國昌雖然佔據很多版面，但台灣有讀書人大部分都不是黃國昌那種。真正有讀書和深刻思考的人，通常比較認識自己，背叛自己對有些人是最簡單的，但從這些被提名大法官的人看起來，背叛自己對有些人是最困難的。

誰說台灣沒有知識分子？

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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