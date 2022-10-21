自由開講》高虹安陷入自我邏輯不通的迴圈裡

黨仲銘

高虹安在資策會任職期間被爆出違法兼職科智公司，領兩份薪水，資策會確認後將以法律途徑追訴。當然高虹安陣營這時候強力反擊，甚至諷刺資策會變成「資側會」。不過高虹安這樣的做法，和之前一直宣傳「資策會不受政府監督」的論述不同，讓高虹安自己陷入一個邏輯不通的迴圈裡面。

民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安。（中央社）

遙想近一個月前，高虹安遭爆出辛辛那提大學論文抄襲疑雲時，高虹安辯稱說「資策會是私法人，不受立院監督」，並且發動網軍大量洗版該消息。結果隨即被打臉在任職立委期間，要求提供由資策會執行的數項計畫資料，此舉與其先前說法互相矛盾。

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但是當資策會要對高虹安求償時，資策會又變成塔綠班的附隨組織，還將之改名來諷刺。由此可以看出，高虹安不斷的陷入自己的邏輯迴圈裡面，是因為在資策會的爭議裡面，高虹安比誰都很清楚不管在法律或是道德上面，自己完全站不住腳。所以只能用諷刺的語言和不合邏輯的資訊去洗板，但這些都難以為自己辯解。

當年資策會花大錢培養高虹安，希望她能成為科技業的棟樑，為國家做出貢獻，卻得來被諷刺和嘲弄的下場，令人不勝唏噓。在在也證明，高虹安在面對高度政治攻擊時卻展現出毫無抗壓性的特質，是否適合擔任地方首長，有待商榷。

（政治工作者）

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