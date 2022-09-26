自由開講》蔣萬安該向全國人民道歉

陳曉希



國民黨台北市長候選人蔣萬安團隊發言人李德維日前表示，民進黨台北市長候選人陳時中只是一名牙醫，連醫師都談不上，又如何能當衛福部長、憑什麼選市長。



這段「牙醫非醫」的言論，引起公憤後，李德維在臉書道歉，但卻說是媒體「以偏概全」，名義上道歉，實質上不認錯的態度，更讓網路輿論炸開鍋，大批網友均認為羞辱牙醫，道歉沒誠意。



李德維是蔣萬安的發言人，發言人的言論代表蔣萬安，如今李德維講出羞辱牙醫師的話，難道蔣萬安不應該出來道歉？



或是蔣萬安也和高虹安一樣的傲慢，骨子裡看不起台北醫學院牙醫系畢業的陳時中？

李德維（右）是蔣萬安（左）的發言人，發言人的言論代表蔣萬安，如今李德維講出羞辱牙醫師的話，難道蔣萬安不應該出來道歉？（報社合成／資料照）



沒錯，陳時中並不像蔣萬安一樣，有個顯赫的姓氏，陳時中是憑著自己的努力，考上建國中學、台北醫學院牙醫學系，擔任牙醫師一職。



陳時中後來的生涯，其實是犧牲自己的家庭生活、拋棄高薪的牙醫工作，去擔任衛生署副署長近三年，以及衛福部長五年多，任期之長，早已破衛福部紀錄。



尤其阿中部長在疫情期間，歷次民意調查，內閣滿意度均名列第一，這難道不能證明他的能力與擔當？難道不能證明全國民眾對他的肯定與信任？



至於蔣萬安與他父親蔣孝嚴，父子兩代均受到國民黨的金援與照護，蔣孝嚴因此擔任國民黨高官，後因晶華開房緋聞案才下台。



而蔣萬安的成長歷程，在國民黨的照料下，也比大多數的民眾矜貴，別人當兵當兩年，蔣萬安只當了兩星期，蔣萬安並得以出國深造，取得國外學位與律師資格，再返台接受國民黨提名，選立委、選市長。



相較之下，從小到大，一直在國民黨蔭護下的蔣萬安，似乎也應該證明自己，如果沒有國民黨的特殊禮遇，他又如何能當立法委員、憑什麼選市長呢？

（資深媒體人）

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