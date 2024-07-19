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自由開講》為什麼台灣選手會代表中國參賽？體育界的政治陰影

2024/07/19 21:30

◎方凱弘

日前台灣劍道選手蘇郁程代表中國參加世界劍道錦標賽的事件，引發熱議。這一事件不僅挑戰了許多人的愛國情懷，更揭示了體育與政治交織的複雜現實。有人總愛說「政治歸政治，體育歸體育」，但這次事件讓我們再度見識到，中國的「政治歸政治、體育還是政治」。

「世界劍道錦標賽」今年在義大利米蘭舉辦，來自台灣的蘇郁程代表中華人民共和國國家隊出賽。（圖取自臉書；本報合成）

代表中國參賽：體育還是政治？

蘇郁程這位台灣劍道教練，竟然在義大利米蘭舉行的世界劍道錦標賽中，披上了中國國家的戰袍，這背後的故事讓人深思。根據陸委會發言人梁文傑的說法，如果蘇郁程確實取得了中國國籍，那麼他的台灣國籍將被註銷，這顯示了中共統戰滲透體育界的事實。這樣的例子並非首次出現，卻每次都引發強烈反應。

陸委會發言人梁文傑表示，如果蘇郁程確實取得了中國國籍，那麼他的台灣國籍將被註銷，這顯示了中共統戰滲透體育界的事實。（資料照）

我們得問，為什麼蘇郁程選擇代表中國參賽？是為了更好的資源和機會，還是背後有著更深層次的政治考量？根據統計，近年來，中國積極招募世界各地的優秀運動員，透過豐厚的資源與待遇，吸引他們加入中國國家隊。在蘇郁程的案例中，或許我們能看見中國對台灣優秀運動員的強力吸納策略。

國籍與身分：法律與現實的碰撞

根據《兩岸人民關係條例》，台灣與中國不允許同時擁有兩地國籍。然而，世界劍道錦標賽的參賽規定是，選手必須具有所代表國家的國籍，這讓人質疑蘇郁程是否已經悄悄取得中國國籍。若真如此，這將引發更大的法律與道德爭議。

體育署已經去函國際劍道總會查證，確認蘇郁程參賽時所使用的國籍證明文件。若確定他持有中國護照，那麼按照台灣法律，他的台灣國籍將被註銷。然而，這樣的處理方式是否能夠完全解決問題？我們看到的是一個更深層次的現象：政治勢力正在滲透體育界，並試圖透過運動來達成政治目的。

體育界的統戰策略

中國對於運動員的吸納策略，其實是統戰策略的一部分。根據數據顯示，中國自2008年奧運會以來，積極引進外國優秀運動員，並給予他們豐厚的待遇和資源。這不僅提升了中國在國際體育賽事中的競爭力，更重要的是，這些運動員成為了中國宣傳的一部分。

在這種情況下，台灣運動員面臨的壓力不僅來自競技場上的對手，更來自政治勢力的角力。以蘇郁程為例，他的選擇可能是出於對更好資源和訓練機會的追求，但也不可否認，這背後有著複雜的政治因素。

台灣應對之道

面對這樣的挑戰，台灣該如何應對？首先，政府應該強化對於運動員的支持，不僅僅是在經濟上，更是在心理和職業發展上。根據統計資料，許多運動員在退役後面臨的職業轉型問題，這讓他們在現役期間更加渴望獲得穩定的支持和保障。

其次，台灣需要強化對於體育界的監管，避免政治勢力的滲透。這不僅僅是法律的問題，更是國家安全和文化認同的問題。政府應該建立更透明、更嚴格的國籍管理制度，確保每一位代表台灣出賽的運動員都是真正的台灣人。

最後，台灣社會應該給予運動員更多的理解和支持。運動員在國際賽場上的表現，不僅僅是個人榮耀，更是國家形象的一部分。我們應該尊重他們的選擇，但同時也要提醒他們，背後的責任和義務。

結語：體育與政治的角力

這次的事件，再次讓我們看清楚「政治歸政治，體育還是政治」的現實。中國利用體育賽事進行統戰的策略，對台灣來說是一大挑戰。然而，只要我們堅持對運動員的支持，強化對體育界的監管，並給予更多的理解和支持，我們就能在這場體育與政治的角力中，佔據更有利的位置。

未來，台灣必須更加警惕，確保體育賽場上的每一位選手，都是真正為台灣而戰。體育應該是純粹的競技，但在現實中，我們無法迴避政治的影響。唯有正視這一點，我們才能更好地保護我們的運動員，保護我們的國家形象。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）

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