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自由開講》蔣萬安勿再「軟汫」！談北市幼兒園性侵案！！

2024/07/16 10:41

◎張天泰

台北幼兒園性侵案，掀起台灣民眾巨大怒火，台北市某私立幼兒園男教師涉性侵6名女童遭起訴，台北地院定8月宣判。檢警另外接獲至少20名女童家長報案，並查扣男教師拍攝的大量女童性影像檔案。把時間回溯到2022年7月，北市府警察局接獲該幼兒園首起報案後，教育局、社會局跟警察局都介入調查，但在調查過程中，加害嫌疑人卻持續在幼兒園任職，直到2023年7月他被羈押禁見了才離職。然而，在過程中台北市長蔣萬安和市政府顯然失職，沒有發現加害嫌疑人仍在職？甚至還讓加害嫌疑人繼續任職長達一年。

外界質疑北市府對幼兒園狼師涉性侵、偷拍女童私密影像，長達1年無作為，台北市長蔣萬安今天表示，案發時他未上任，上任後在去年7月接獲通報，即刻處理。（資料照）

立委吳沛憶更是罕見爆氣，因台北市府有公權力，卻沒有要狼師依法規停職，形同放任狼師媽包庇兒子，但蔣萬安和市府放任園方的結果就是沒人敢相信的悲劇，讓狼師有時間和空間在幼兒園犯行一年，增添無辜受害的孩子。

目前台北市長蔣萬安的風評為總是慢半拍，是缺乏阿扁當市長時的治理魄力，而蔣過去就被王世堅批判為「軟男」，辦北市幼兒園性侵案該硬要硬，雷霆霹靂，直到現在，蔣和市政府被吳沛憶追查到篡改新聞稿關鍵時間的爭議，錯上加錯，盼蔣萬安及時悔改，早日給受害者交代，還市民一個能夠令家長和孩子安心生活的台北市！

註解：「軟汫」為台語，形容人的個性軟弱。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

（作者為政治工作者）

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