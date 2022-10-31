自由開講》談台灣的民主戰略清晰

邱志偉

不到一個月，九合一大選及十八歲公民權修憲案即將登場，在這也要呼籲大家，把握時間購買返鄉的車票。實踐民主，找出心目中最理想的「頭家」。台灣地方自治史非常長，從1950年開始縣市長就能民選，雖然過去是國民黨一黨獨大的時代，但實施直接民選縣市長，台灣已經有一甲子以上的時間。這麼多年來，我們對民主的堅持絲毫沒有退卻，從沒有走向逆流，這是台灣面向國際社會最堅定不移的戰略清晰。

不到一個月，九合一大選及十八歲公民權修憲案即將登場，在這也要呼籲大家，把握時間購買返鄉的車票。圖為少年陳其邁出「抓漏」看板，呼籲抓漏青春、力挺十八歲公民權。（資料照）

其實，很令人感慨的是，海峽兩岸各自互不隸屬的國家，曾在很長的一段時間是分屬兩個獨裁政權在統治，其中一個國家不過是與美國堅持相同的意識形態，但其實根本稱不上民主。但這一路追求民主的道路上，前人篳路藍縷，不曾言苦，家破人亡也在所不惜，換得台灣今日已不必在橋上舉布條呼喊要選票。

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電影「流麻溝十五號」已上映，很多人似乎淡忘台灣曾經有個戒嚴獨裁、讀錯書、講錯話，甚至交錯朋友都會因此坐牢、喪命的年代。所以，我呼籲大家都應該進戲院看看這部電影，尤其是解嚴世代後出生的年輕朋友，更需要進入戲院了解這段歷史。民主從來都不是從天而降、更不是領導人的恩賜，正因為有人在黑暗中堅持亮光，不放棄對自由民主的渴求，才有今日對民主制度堅定不移的台灣。

這部電影上映同時，正巧是中共二十大閉幕後。看看習近平可以在舉世矚目之下，在中國這個大家稱之為世界工廠的土地上，登基稱帝。若說在毛澤東時代，中國人民普遍知識程度不足，或是與西方社會接觸不足，才因此堅守獨裁體制。

電影「流麻溝十五號」已上映，很多人似乎淡忘台灣曾經有個戒嚴獨裁、讀錯書、講錯話，甚至交錯朋友都會因此坐牢、喪命的年代。所以，我呼籲大家都應該進戲院看看這部電影，尤其是解嚴世代後出生的年輕朋友，更需要進入戲院了解這段歷史。（資料照）

但現在中國不但已經蛻變為跟世界交往頻繁的國家，過去20多年來，中國更在聯合國為首的國際組織，肆無忌憚的擴張影響力，甚至有學者憂慮，中國可能藉聯合國之便，試圖繞過聯合國憲章，進行對外武裝行動。我們也可看到，中國留學生數長年都居歐美各國的前段，那為何習近平今日之舉還能在中國發生？主因還是在中國人民對自由民主的渴求不足以撼動中共，多數人甚至認為誰當家沒差、與自己生活並無關係，但這卻是與台灣社會最大不同之處。我們在乎生活、也在乎政治，絕不接受被糟糕的人統治。因為蘇格拉底曾說：「害怕被更糟糕的人統治，是讓真正合格的統治者願意貢獻所長。」

10月28日，陸委會舉辦國際研討會，討論中共二十大後的趨勢，來自美國、歐洲的專家學者都對中國再毛化感憂慮。也對習近平對抗西方，試圖走出中國道路的決心感到憂慮，更擔心會因此出現不理性的行動，造成兩岸衝突局面。歐洲的烏俄戰爭已經發生，全球沒有人希望台海也出現相同情況。但唯一大家都肯定的是，台灣民主制度不會動搖，民主台灣的安全必須獲得國際重視。

這次選舉，外界常說選情非常冷，甚至返鄉的搶票熱度似乎也不如過往。我很憂慮因為投票率過低，台灣又走回只剩下傳統政治動員，不復過往幾年公民參與政治的熱情。我們不能走回頭路，這次地方九合一大選非常重要、也很關鍵，特別是十八歲公民權修憲，象徵的是台灣正進一步從民主制度改革，要朝向深化民主的道路上邁進。請各位無論如何，務必要站出來堅定投下手中的選票，讓台灣民主政治更好，也讓台灣的未來更有希望！

（立法委員）

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