自由開講》思想無罪！向殘酷時代中溫柔的靈魂致敬

黃大益

電影《流麻溝十五號》是今年臺灣電影中很特別的存在，用細膩的手法刻劃出殘酷時代中溫柔的靈魂。

《流麻溝十五號》以1950年代綠島上年輕的女性思想犯為主角，根據口述歷史原著《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》改編，由周美玲導演編導；值得一提的是，此片出品人為姚文智，信守當年承諾退出政壇，成立「湠臺灣電影公司」並選擇以《流麻溝十五號》為創業作，來講述臺灣噤聲年代的歷史，雖為初試啼聲卻一鳴驚人。

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《流麻溝十五號》劇照。（牽猴子提供）

「我已經來到火燒島了，我在這邊很好，請您不要操煩。」「我一直在反省，我到底做錯什麼。」影中角色的電影台詞，久久徘徊於腦海中揮散不去，那些只因讀幾本書、唱幾首歌，或為理念奮鬥就被抹去名字、全改以編號代稱，遭受苦刑甚至犧牲性命的女孩們，在這部電影被認識前，不曾被社會提起、討論與關心，就連她們自己也不願面對，因為那段青春早已被刻意地藏匿於內心深處，成為禁地，即便事過境遷、臺灣已走向民主化的今日，要這群曾遭受國家暴力對待的人們面對往事，也並非易事。

這凸顯臺灣轉型正義工程的重要性。

早就該了！臺灣早就該有電影紀錄曾發生在這片土地上「思想再教育」的故事。轉型正義工程並非一蹴即成，特別是在社會高度分化的臺灣，我們還有很長的路要走；但不妨先從電影作品入門，從了解自身土地的歷史開始，進而思辨自我與土地和歷史之間的連結，或許會發現其實我們與歷史間的距離非如實質時間上看來的那麼遙遠。《流麻溝十五號》用電影的形式承繼前人對思想自由的殷切盼望，就如同臺灣話說的：番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠；只有知道自己從哪裡來，才知道未來要往哪裡去，尤其對不曾經歷「那個年代」的人而言，了解「這一路如何走來」格外重要。

流麻溝十五號》由徐麗雯（右起）、余佩真、連俞涵演出台灣白色恐怖時期女思想犯。（高雄電影節提供）

思想無罪！秋末冬初，推薦電影《流麻溝十五號》，做個有歷史的人，向殘酷時代中溫柔且堅忍的靈魂致敬。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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