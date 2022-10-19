自由開講》教官繼續留校園是轉型正義的挫敗

陳啟濃

自由廣場陳宏煇教官表達的意見，筆者略有看法。教官退出校園是轉型正義的一項指標，這跟年金改革一樣，都是帶領國家走向公平正義的正確方向。教官本來就不屬於學校體系，不管教官現在的任務已改變，不再是執行政治偵查，或是教官在學校的責任重大，擔任許多沒人願意的勤務，都不該成為教官繼續留在校園的正當理由。

教官示意圖。圖為影集版「返校」劇照，人物與本文無關。（資料照／公視提供）

軍人的任務是保家衛國，學校教育自有專業人士各行其職，教官在學校的付出，大家都不否定也很感謝，該思考的是教官本來在學校的工作，教官退出校園後，如何妥善運用人力，可以比教官處理得更完善更適切。

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比較國中跟高中教育，國中並沒有教官，國中教育的問題與業務，並不會比高中來得少。所以國中老師擔任行政職務的意願，普遍比高中老師還要低落。

這是因為學校編制的問題，高中人力充裕，也有更多專職行政人員，擔任行政的老師責任相對減少。加上高中有教官協助學務工作，擔任交通導護、學生問題處理等各項棘手任務，造成高中師長普遍大力反對教官退出校園。

難道國中也該有教官才能拯救老師擔任行政意願低落的問題，當然不是，該做的事應該是因地制宜發揮人盡其用，根據各高中的狀況，擬定出對應的人力替代方案，來補足教官在學校所承擔的責任。高中比國中人力更充裕，相信更有能力制定出教官退出校園後，如何承擔照顧學生責任的方式。

而且對執政黨來說，轉型正義的大政方針不該輕易動搖，當初人民支持民進黨是因認同政治改革理念，希望能擺脫數十年來黨國威權的遺毒，軍人退出校園是非常重要的指標。雖然教官任務不再執行政治監控，但威權時代數十年來，有多少教官擔任政治打手，成為迫害無辜的學生、老師甚至大學教授的幫兇，現在雖然換了角色，但還是不具正當性。如果教官繼續留在校園，還有充分理由繼續討黨產，還能理直氣壯幫政治受害者討公道嗎？

（國中校長 曾任政戰預官）

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