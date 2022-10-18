自由廣場》進退兩難的軍訓教官

◎ 陳宏煇

日前，民進黨中常會討論教官是否留在校園議題，身兼黨主席的蔡英文總統在會中提到，許多支持者反映「教官為什麼要退出校園？」、「教官千萬不能退出校園，因為教官留在校園還可以教授基本的軍事教育」。

筆者過去擔任軍訓教官長達十六年，對於軍訓教官退出校園議題總是提心吊膽，深怕真的退出校園，將面臨回到部隊要重新適應，以及難以兼顧家庭等問題，好不容易退伍了，軍訓教官是否留在校園的議題卻又重新浮上檯面，真讓人哭笑不得。

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過去，因為「轉型正義」，軍訓教官因而退出校園，如今因為俄烏戰爭引發全民國防軍事教育無人教授，以及軍訓教官離退後所留下的許多難解校園問題，讓蔡總統與家長又重新正視軍訓教官的存續。

事實上，軍訓教官轉型多年，早已不是當年黨國機器下的「思想改造」工具，更非監視校園一舉一動的「抓耙子」，現在的軍訓教官不但要教授全民國防教育，還要廿四小時輪值處理校園裡的大小事，做的事比工友多且雜，既好用又耐操，是學校與家長的好幫手，也因此許多老師與家長都希望軍訓教官能繼續留在校園中。

如今，蔡總統語出驚人，「教官為什麼要退出校園？」、「教官千萬不能退出校園」，相關部會可能「揣摩上意」，重新規畫軍訓教官繼續留在校園，但國防部現在嚴重缺額，加上未來義務役役期將延長，軍官需求倍增，自身都難保了，怎麼還可能把人給學校，因此，教育部與國防部不應隨總統起舞，就讓軍人留在部隊因應可能的軍事狀況，而校園問題就讓教育部與學校去解決吧！

（曾任軍訓教官、現為大學生輔人員）

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