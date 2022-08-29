自由開講》南投縣府更該努力的方向？

李圓恩

相關報導「南投籌6400萬元全面優化鯉魚潭 打造夜間水舞秀」，筆者質疑，為何是「籌」？而「籌」的對象和目的卻不是更重要的基本民生基礎建設改善？

從「籌」這個字已可看出，南投縣的財政有著極大的問題。但是南投縣政府卻頻頻發布類似的新聞，像是2022年1月27日「南投縣自籌5.1億打造世界級亮點地景 天空之星動土開工」、2022年5月26日「南投縣府已發公文 盼中央同意購買BNT疫苗」裡更提及「購買疫苗的新台幣2500萬預備金，指的是購買疫苗用的訂金，非實際費用，詳細金額目前仍不清楚，中央如核准縣府購買疫苗，為了縣民健康，即使舉債來買也沒有關係，很多熱心人士也私下跟他聯絡，願意贊助購買疫苗的經費。」這樣的自籌，經費來源及實際經費都不明，實際執行的程序也缺乏民眾的參與、討論；計畫的考量，對整體環境的影響都闕如。而儘管是自籌、或是熱心人士的贊助，但輕易的就舉債，讓未來的環境及世代買單，不該是政府執政的態度。

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所謂「為了縣民的健康」也僅是南投縣政府一貫「我是為你好」的霸道。縣民的聲音在哪裡？這些政策會不會只是南投縣府自以為的「好」。像是南投縣政府於2022年6月3日疫情增溫時，即公告「南投縣居家照護關懷包即日起停止發放」，但是縣民對居家照護關懷包的需求如何？縣府為何不自籌經費繼續提供也許是縣民更需要的居家照護關懷包？而在111年6月28日的新聞，卻又見到「守護幼兒健康 南投採購1萬2千劑唾液快篩送191所幼兒園」裡再度提及「由縣府自籌上百萬元經費」，但這真的是縣民需要的嗎？還是南投縣府覺得「縣民應該需要」的？

回到優化鯉魚潭和哲學之道的新聞上來看，南投縣政府是否又落入一貫的施政慣習，卻未考量整體環境、人民意願？而增加「夜間水舞秀」的考量是什麼？對環境的負載和影響是什麼？報導中雖提及「強化夜晚遊憩元素，未來也能結合南投燈會設置水上燈區，更串連福興溫泉區，留住夜宿遊客，將觀光效益極大化」，但是更基本的在林縣長卸任前縣內近30萬噸不知如何處理的垃圾、佔全台灣最高比例的306處違法露營場，對國土安全、水汙染等將對縣民造成深遠影響的議題，卻怎不見林縣長「為了縣民的健康」積極地來處理？

圖為近日南投縣長林明溱（右）會勘鯉魚潭環潭步道及潭面，了解光影環境營造的設置地點。（資料照）

因此，在南投縣府近期不斷推出的各式「施政亮點」，很容易令人質疑是為了選舉而來的宣傳手法。但實際上更長遠的對環境的實際影響，讓公民得以參與的管道，才是縣府更該努力的方向。

（大腳小腳親子共學團助教）

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