自由開講》把人民的納稅錢丟進土石流裡？林縣長您道路修了七年，為何每逢大雨又坍塌？

李圓恩

才讀到「南投縣政府改善力行產業道路 將全線鋪設瀝青混凝土」相關報導，然後緊接著這則新聞後，則是「力行產業道路翠巒路段大坍方 雙向交通中斷」的新聞。

報導中提及「投89線力行產業道路，每逢大雨便有坍方狀況發生，經縣長林明溱及縣府多年努力，道路品質已有顯著提升，獲得居民一致肯定。」想詢問林縣長和縣府的多年努力具體為何？道路品質顯著提升又是如何判定？居民一致肯定的資訊何來？

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「林縣長26日至力行產業道路會勘，他表示，擔任縣長7年多來一直為修復力行產業道路努力，今年編列2.3億經費辦理「仁愛鄉投89線0K~53.227K沿線路面改善工程」，將進行全線瀝青混凝土路面改善，預計年底完工，讓農產品運輸更加方便、居民出入更加安全。」好奇林縣長七年來修復力行產業道路的努力，具體有哪些？而歷年來，在這條因九二一地震造成道路多處坍方，加上連年颱風豪雨侵襲，整條道路變得非常脆弱，晴天充滿灰塵，雨天泥濘難行，影響部落發展、產業運輸、觀光，加上常因大雨導致路斷的「仁愛鄉運輸命脈」，被稱為全台最「難修」、「惡路」的道路上，我們到底還要砸多少人民的納稅錢到每逢大雨的土石流坍塌裡？

「全長約53公里的力行產業道路部分路段邊坡脆弱，逢雨就坍，經監測發現15.8公里處大型坍塌山坡已成重複致災區，除邊坡常態性崩塌，也有淺層土體滑動現象，且崩塌源頭已延伸至上方蔬菜種植區，有持續坍塌可能，縣府評估清除坡面鬆動土石可行性，原則上也將設置土石緩衝空間，上邊坡考慮比照49公里處以貨櫃當擋土牆，並做好邊坡開發區水土保持。」一年又一年的坍塌，甚至已成「重複致災區」、「有持續崩塌可能」這是否表示，我們對大自然的強取豪奪早已超越自然所可承受的，而人不一定能勝天。

居住在這條路上的居民，每逢大雨就必須承受雙向交通中斷、封路、在大雨中背著孩子、老人外出看病等的風險。是否在山區道路的治理上，可以不是一再地採用工程先行，砸下大量金錢，卻無法解決問題的做法，而是可以思索和自然共存融的方式，並對沿線居民的工作、生活需求做出更具體的改善。而首先，是否針對道路上方的高山農業、民宿等開發，落實政策的監督與管理，以達到遏止現況繼續崩壞的可能。若這些都不進行，而只是一再地編列預算，然後再逢大雨，路仍是持續崩塌，人民的生計持續未獲保障，那麼所謂修復力行產業道路的努力，只是讓一場又一場薛西弗斯的現代版，活生生的在南投縣不斷上演，而最大的受害者，仍舊是居住在沿線的南投子民。

（親子共學中區暖暖蛇共學教育中心）

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