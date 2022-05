自由開講》為吳釗燮部長加油！

為吳釗燮部長加油!

陳慶坤

5月26日聯合新聞網報導,外交部長吳釗燮接受全美公共廣播電台(NPR)專訪時表示,台灣期望避免戰爭,也將維持現狀,「不尋求形式上的獨立」。國民黨隨即表示,民進黨政府願意「回頭是岸」,與國民黨在同一條船上穩定台海局勢,予以肯定?

外交部長吳釗燮近日接受美國全國公共電台(NPR)專訪時表示,台美之間仍有很大進展空間,希望進一步強化經濟、貿易、政治與安全關係。(圖翻

攝自NPR)

一時之間各大媒體加以引述渲染,國民黨文傳會副主委林家興見獵心喜表示,去年吳釗燮遭中共國台辦列入台獨頑固分子名單之中時,他還驕傲回應這是一份「殊榮」,可是現在卻又對尋求台獨噤聲,應該和外界說明一下髮夾彎的心路歷程。國共兩黨一丘之貉、同一鼻孔出氣,宛若中國外交部、國台辦之尖酸刻薄!意欲重挫台灣人好不容易凝聚的主體意識。

外交部今(28日)發出聲明,有關「台灣未尋求正式獨立」字句,是專訪媒體的自行解讀,更點名《聯合報》刻意曲解報導原意,挑起統獨論戰的偏頗惡意評論,進行對個人的攻擊,外交部至感遺憾。吳釗燮接受NPR專訪原文:

「we will definitely maintain the status quo. That’s our policy. We will safeguard the status quo, and the status quo serves the best interest of all parties concerned, and Taiwan can exist as a democracy, as a shining model for others to emulate. If China is violating the status quo, I am sure the international community is going to voice its opposition.」

上述句中那一句是「不尋求形式上的獨立」?國共兩黨善於曲解歷史文件、移花接木惡行罄竹難書,本尊人都還在尚且如此!《聯合報》惡名昭彰,威權黨國時期對極權主義「擦脂抹粉」,更是編造謊言洗腦台灣人的獨裁工具,有目共睹;於今蓄意以錯誤訊息,混淆台灣視聽,分化台灣社會的團結,令人不齒!成為紅色中國在台灣認知作戰的一環。

吳釗燮是台灣歷來捍衛台灣主權最為剽悍的外交部長,而且他的外交語言從來沒有模糊過;不像其他長期浸淫黨國思想體制的官僚,見人說人話,見鬼說鬼話。我們要為吳釗燮部長加油!

(大學助理教授)

