博硯「說」法》嚴肅看待「外送雙雄」合併背後的問題！

近期，Uber宣布併購台灣foodpanda的消息，引起了廣泛關注和討論。這一併購案若成功，將對國內外送市場產生深遠影響。

◎胡博硯／東吳大學法律系教授

Uber於5月14日宣布，斥資約308億元併購台灣foodpanda，而根據新聞報導倘若外送雙雄合併後未來將獨佔國內外送市場高達75％，不過這個併購案能否成真，還需經過公平交易委員會的審查，而過去KTV雙雄錢櫃、好樂迪就因為市佔率過高，而導致合併案破局。

Uber於5月14日宣布，斥資約308億元併購台灣foodpanda，目前此併購案已送件公平會審查中。（資料照）

依據現行公平交易法的規定，不是所有的企業要合併，都必須要向公平交易委員會申請。公平交易法第11條規定的所謂「事業結合」要向公平會提出申報的門檻是：（一）事業因結合而使其市場佔有率達三分之一。（二）參與結合之一事業，其市場佔有率達四分之一。（三）參與結合之事業，其上一會計年度銷售金額，超過主管機關所公告之金額。第三點這個金額，公平交易有公布不同的標準，例如其上一會計年度全球銷售金額總計超過新臺幣400億元，且至少二事業，其個別上一會計年度國內銷售金額超過新臺幣20億元。

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何以做這樣的規定，乃是因為倘若讓市場佔有率過高的企業結合，可能造成整體經濟的不利益。然而這樣的不利益，首先會體現在其他競爭者身上，在這個市場中可能會受到壓迫，由於市佔率過高的事業合併就可能導致壟斷，倘若未來這些大型企業訂定的條件讓其他小型競爭者無法抗衡，只會讓競爭變得更加不公平。其次，受影響的可能就是消費者，因為一旦市佔率如此大的企業合併，則會造成消費者在消費行為上將無法有多樣性的選擇。

另一個可能造成的問題是，外送人員的勞動條件可能會進一步惡化。其實在台灣外送產業的發展過程中，隨著外送員的數量增加及外送業者的更迭，對於外送員的勞動條件已經變得越來越不利。根據2023年年底的統計，外送員人數已經達到14萬人，但每單外送的平均收入從60元下降至40元，在這情況下，外送員很難達到每小時183元的最低工資要求。而事業合併後，外送員在沒有選擇的情況下，勞動條件會更難得到提升。

另一個較少被注意的問題是資訊安全，此前也有網路新聞指出，外送平台系統不穩定無法訂餐以及出現簡體字等問題。在過往幾次大型企業的併購案，也都發生過因為電腦系統銜接造成了消費者的困擾。外送平台是我們日常生活中不可或缺的工具，而掌握有大量個人資料的外送平台，一旦合併資訊系統的安全性與穩定性，也是我們必須要嚴肅看待的問題。

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