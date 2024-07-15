自由開講》國民黨統治台灣60年／對台灣文化社會的傷害！

◎林正二

今天（7月15日）是解嚴紀念日卅七週年，雖然促進轉型正義委員會已經解散，轉型正義腳步仍未停止。賴清德總統今將前往國發會檔案管理局視察政治檔案開放應用情形，並公開責成行政院長卓榮泰帶領各部會積極推動轉型正義，守護得來不易的民主憲政。

總統賴清德15日前往國家發展委員會檔案管理局，視察政治檔案開放應用情形，致詞勉勵讓人民多讀檔案資料，更瞭解過去戒嚴時期歷史，珍惜得來不易的民主。 （資料照）

75年前國民政府撤退來台後，殺人如麻的蔣介石披著孔子仁愛精神的假面具，推動儒家思想教育，以文化合法化其統治基礎，強調儒家的集體主義、社會的和諧以及「君君臣臣父父子子」三綱五常階層等比較封建的一面，而漠視孔子也重視個人道德的平等—雖然不同於西方的「人格獨立」。 由於儒家的仁愛思想跟蔣的白色恐佈獨裁統治格格不入，國民黨所推動的文化教育只是為了建構統治基礎，加上以升學考試為主的填鴨式教育，沒有將文化教育落實在生活的實踐上，儒家思想教育流於「形式化」，變成空洞的教條式道德教育。

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台灣人民為了生存，在這種由上而下的威權統治體制中獲得更好的發展，懂得如何透過講究「和諧」的儒學，在表面上迎合上層，以營造社會的和諧，實際的行為卻是為非作歹，以致儒學在台灣反而變成了一種「假道學」的偽善文化，孔子的仁民愛物不見了。 這種滿嘴仁義道德、實際行為污穢不堪的國民黨「假道學」文化，嚴重地妨害了台灣理性公民社會的建構。

台灣雖然已解嚴三十多年，建構了民主體制，但由於國民黨透過黨國教育，以及變質的儒家思想，併地方派系利益，統治了台灣60年，國民黨的威權思想以及講究服從、「和諧」的傳統文化，已深入台灣社會與人民的生活中，成為台灣人民的思維模式與行事準則，以致民主化後，台灣人民的思想仍未「解嚴」，人民的行為模式仍像前現代農業社會，以人情、面子為行事的主要考量，而不是現代西方民主先進國家的人民，以理性與法律為主要的行事準則。

遠在1962年左右，蔣介石統治台灣十幾年後，美國有位在台留學生，以「人情味與公德心」為題投書媒體，指出台灣人民人情味很濃厚，但民眾的公德心不夠，公共場合髒亂、河川堵塞、濫用古蹟、交通秩序混亂等公共問題層出不窮。 當時這篇文章震撼了台灣社會，引發媒體的熱議與政府的關注。然而，62年後的2024年，上世紀影響台灣進步的文化問題，仍然影響台灣人民的言行舉止，無法建構成熟理性的公民社會。 就像現在的台灣人辦理親人的喪事，還是會有人認為規模辦得越大越好。喪禮場內掛滿了政商界大老的輓聯，顯示自己很有辦法，但其去世的父母或許根本不認識這些社會「名流」。喪禮過程，甚至還出現兄弟姐妹間都裝得很和諧，「盡全力」哭得死去活來，這還不夠，還會請「職業孝子」送葬沿途哭泣；但父母在世時，他們可能還會嫌棄年老多病、帶給其麻煩的父母們；等喪禮一結束，兄弟姊妹就為了爭遺產，鬥得你死我活。

這顯示了台灣人民表裡不一的偽善文化。 在愛面子、喜歡作表面功夫的台灣社會，政壇上，人際關係的經營、結黨成派、家族政治、政界大老的支持、跑紅白帖、幫選民喬事關説等就變得很重要；在階級分明、論資排輩的官場，懂得如何察言觀色、逢迎拍馬，已成為公務員往上爬升的重要手段；在學術、藝文界，因為怕得罪人，影評、藝評、學術與文學評論等，幾乎都一片叫好，不敢客觀地評論別人的缺點；在日常生活、職場與商場上，表面上稱讚你，背後扯你後腿、鬥爭你，是司空見慣的事。 台灣這些問題，造成「劣幣逐良幣」的現象，像極了陳腐的中國古代皇朝。這跟中國傳統文化重視人際關係的和諧以及社會的和諧有密切的關係。

中國傳統文化是以儒家思想為主軸。原來的儒學雖然也是以統治階層為中心，建構一個重視道德與秩序的和諧社會，但孔子仍是以仁愛思想作為我們安身立命的精神支柱，在春秋戰國百家爭鳴的時代，對中國的影響力並沒有那麼大。但自從漢朝董仲舒罷黜百家、獨尊儒家，將儒學建制化後，從個人道德、家族倫理、人際關係、社會秩序到國家的典章制度，中國傳統社會都程度不一地受到儒家文化的影響。因此，儒家思想後來成了鞏固統治階層權力的工具，在強調國家社會「和諧」與秩序的思維下，儒學變得更重視集體性、階級性與服從性，個人人格的獨立與個人尊嚴的維護就變得不重要了。

國民黨統治台灣60年，更是將儒家思想變得更虛憍偽善。猶憶幾十年前唸小學時升學競爭激烈，老師要我們做參考書習題，督學來校視察時，卻教我們趕快將參考書藏在抽屜裏。老師教學生背誦「禮儀廉恥」，但在實際生活，卻不自覺地教我們如何欺瞞。這種教育方式導致學生長大後，認為在社會上做事須「表裡不一」，方能一帆風順。 初中（國中）、高中時的品格與文化教育也是以死背方式進行，因對文化沒真確的認知，無法落實於生活中，內化成自己的價值觀，故大家滿嘴仁義道德，卻是假道學做樣子；中學公民課也沒有以實際的公共政策或爭議的歷史與政治事件為案例，開放學生討論，學子無法理解公共政策，思考能力不足。

因此，台灣雖已推動民主政治三十多年，但政治、文化亂象還如此嚴重，除了國民黨建構的黨國思想與醬缸文化已深入社會各階層，媒體偏激煽情、政黨惡鬥與新世代網路誇大煽情等外在環境因素外，主要原因是在民主轉型過程中，台灣的教育體系仍以杜威所批判的填鴨式背誦的方式為主，以致無法培養國人對公共事務及文化價值的獨立思考與探索分析能力，邏輯思辯能力不足，喪失理性精神，沒有可落實於生活的人格與文化教育。

五四運動時倡導「科學精神」不遺餘力的胡適，認為「科學是一種生活態度」、「文化是一種生活方式」，這也是胡適老師杜威「教育即生活」的概念。杜威認為灌輸式的教育方法不是真正的教育，必須從教育場域的生活環境中學習，創造充分的條件讓學習者去「經驗」，才能吸收知識、成長。這就是胡適所強調，知識、文化需經由科學的求證、檢驗與理解，並落實於生活的親身體驗，才能建構、發展出與生活密切結合的文化價值體系。

對此，賴政府應以胡適所倡導的「科學精神」及杜威的「教育即生活」為教改方向，以短中長期的教改時程，以十年時間改革保守的教育體系，培養優秀師資，推動全台中小學優質小班制開放式討論教學，訓練學生蒐集資料、分析、組織、探索問題的能力，透過「親身體驗」與互動討論，將教育與生活經驗結合，方能培養學生思考能力及人文與民主素養，建構優質的民主政治與新的台灣文化價值體系，讓台灣往前邁進，長治久安。

（作者為退休駐美外交人員）

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