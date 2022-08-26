自由開講》台灣赴愛沙尼亞設館處不能再等！

邱志偉

隨著烏克蘭戰事已經進行了半年，全球對於俄羅斯及中國的看法，也有了更深刻的改變。所謂患難見真情，在這場戰爭的過程中，我們不只看到烏克蘭勇於奮戰、不向俄軍低頭的決心外，還看到波海三國：立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞對於力抗俄羅斯威脅的決心，並展現對台灣的支持。

然而，我發現波海三國作為與我友好的友邦，台灣卻未在愛沙尼亞設立代表處。尤其愛沙尼亞國會議員已有表態願來台設處同時，台灣應該積極表達意願，盡速完成設處工作！

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因為過去曾赴波海三國任教的經驗，擔任國會議員之後，波海三國的國會交流向來是我問政關心的重點。2020年我連任立委之後，也迅速成立波海三國國會會議員友好協會，當時獲得外交部及許多委員們的支持。然而，隨著烏俄戰火蔓延之際，我認為當前關心波海三國的能量，除甫設處的立陶宛，以及已經設處的拉脫維亞之外，愛沙尼亞同樣是脫離蘇聯威權統治、民主轉型成功，並正力抗俄羅斯威脅、對台灣友好的重要歐洲國家，卻迄今未設立台灣的駐外館處，個人認為極不合理，外交部要再更積極。

尤其是目前我已看到愛沙尼亞國會議員有表達來台設處的意願，我們更應該要把握這黃金時機。去年11月，我接待包含立陶宛在內的波海三國國會議員訪團時，愛沙尼亞國會議員楊森（Jüri Jaanson）就曾隨團來台，並在當時多次表達對台灣的支持。到本月11日，楊森議員呼籲愛國赴台設處，這是伸出重要友誼之手，外交部不要後知後覺，務必加緊兩國合作的腳步。

值得注意的還有，愛沙尼亞也已經退出「中國－中東歐國家合作機制」，顯示減少對中國經貿合作的意向。而目前愛沙尼亞來台投資的金額約為8萬7,000美元，我國對愛沙尼亞貿易呈現出超，顯示愛沙尼亞對台灣的高度興趣。我們更應加強雙方的貿易合作，更重要的是除了經貿合作外，兩國有許多抗敵入侵，且對中國都不信任的共同經驗，台灣與愛沙尼亞的合作，亦可顯示價值外交的可貴處。

愛沙尼亞前總統易維斯（Toomas Hendrik Ilves）在7月時才來台訪問，表示對台灣力抗威權的支持，更呼籲歐美各國應該和台灣組成「數位安全聯盟」，抵抗中國與俄羅斯等威權國家的數位入侵，我認為這對台灣近期力抗中國大規模的網路攻擊的經驗，是可以相互呼應。尤其是愛沙尼亞只有120多萬的人口，卻能十足勇氣，力抗俄羅斯、中國不管是新聞、文化、經貿的入侵，對台灣經驗有很好的借鏡之效。

愛沙尼亞前總統易維斯（Toomas Hendrik Ilves）在7月時才來台訪問，表示對台灣力抗威權的支持，更呼籲歐美各國應該和台灣組成「數位安全聯盟」，抵抗中國與俄羅斯等威權國家的數位入侵。（中央社）

總之，我呼籲外交部應盡速完成赴愛沙尼亞設駐外館處，展現波海三國與台灣的友好關係，也顯示台灣願意與同樣是民主力抗威權的典範國家，可以越來越多。讓民主國家可以在國際社會大團結！

（立法委員、立法院「台灣與波羅的海三國國會議員友好協會」會長）

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