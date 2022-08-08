自由開講》張善政顯露權貴的傲慢？

◎李雲騫

國民黨桃園市長參選人張善政去年發表《兩岸科技發展的競合》，提及「台灣科技產業要趕快去中國進行高階研發」，「大陸（中國）沒有人權是優勢……」云云，近日又被翻出，指其為捧中言論，張善政在臉書發文澄清是選舉抹紅，受訪時更動怒，說他是在反諷，還訕笑對方是智商有問題。筆者也許慧根不足，再三看了幾遍報導與影片，怎麼看，都不像在反諷。

國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照）

其一、場合不對：把自己在正式場合發表的高論內容說成反諷，太扯了吧！那你把在場的人當什麼？「裝肖維」嗎？越描越黑只會讓人看笑話。

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其二、論述不宜：張將中國侵害人權、侵犯隱私權的作為，稱為是「優勢」，也許有他獨特的見解，應將其看法完整論述，而不是全盤否定自己先前的看法，用反諷一語帶過。台灣是自由民主國家，就算「舔共」，也不會被捉去判刑，怕什麼？這一點張善政顯然沒有韓國瑜的有「Guts」，韓曾跑去香港與中聯辦官員見面，也不見其躲躲閃閃，政治人物面對質疑，摸稜兩可，不敢面對現實，反而讓人看不起。

其三、智商有問題：面對質疑，以「智商有問題」來回擊，氣急敗壞的表現，除了顯示缺乏風度之外，更顯露自己EQ待提升。

其四、烏賊戰遜斃了：民眾質疑他「捧紅」，張未針對問題釋疑，反而扯林智堅論文，林的論文已進入司法程序及學校相關單位的檢視，有沒有問題，不是誰說了算數。張未針對問題，顧左右而言他，打烏賊戰，真的遜斃了！再者，扯論文很可能會打到自己同志，林杏兒（國民黨副發言人、議員參選人）、許淑華（南投縣長參選人）等，也都正面對論文質疑，民眾也都在看老k用怎樣的標準來面對。

整體觀之，張善政少了一份學者的理性，多了一份權貴的傲慢，這份老K特有的高級味道，真的，讓人不敢領教。

（退休教師）

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