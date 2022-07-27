自由開講》沒政績沒願景 張善政每天拜廟就能當市長？

朱哲成

桃園市長選舉，在民進黨桃園市長候選人林智堅近來接連捲入爭議後，目前已變成「相信林智堅」和「質疑林智堅」的競爭，國民黨候選人張善政完全失去應有的角色，最大的版面居然是他用不當的暱稱「旅長」來稱呼職棒球員林哲瑄，證明不管是張善政還是小編，根本一點都不關心台灣的棒球。

張善政在5月18日宣布參選後，至今兩個多月沒有提出具體的政見，就連林智堅的爭議事件，他也完全沒有態度，既沒有想法也沒有魄力，我實在無法信任張善政能帶領桃園。但這樣碌碌無為，只是參訪、拜廟的張善政，卻可能受惠於林智堅捲入爭議，而當上桃園市長。

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如果說林智堅過去是被過度包裝的政治人物，那張善政不是嗎？最亮眼的經歷是看守內閣的行政院長，那是馬英九下台、蔡英文上台前夕，在野黨監督的強度最弱的時期。

國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照）

而張善政唯一的選舉經驗，先是在2020年2月自行宣布參選總統，因反應不佳，轉而於11月擔任韓國瑜選總統的副手，卻讓對手創下中華民國史上最高得票，狂輸260萬票。張善政的參選表示他認同韓國瑜的價值與主張，那麼，韓國瑜被選民厭惡的部分，他當然也應該要承受。

我是棒球迷，林智堅沒有蓋好新竹棒球場，我覺得不應該，但這個前提是他完成了一項市民期待的工程。他提出了政績，只是這個政績評價不好而已。

那張善政呢？擔任科技部長、行政院副院長、行政院長的兩年兩個月裡面，張善政有什麼政績？

林智堅蓋的棒球場不夠好，可以修改再重啟，仍然可能給市民和棒球迷一座好的球場。但張善政掌握權力，而且質疑力道很小的兩年兩個月，他沒有留下任何值得拍手或是可以改善的政績，難道不該檢視嗎？

林智堅跟張善政都是被包裝的政治人物，大眾檢視完林智堅，至少還知道他應該如何改進，改進得好不好。但一樣是問鼎桃園市長寶座的張善政，卻完全消失在大眾視野，不需要被檢視，這對桃園市民是不公平的。

一個過去沒有政績，現在沒有願景，活在桃園縣時期的國民黨官僚，因為對手爆炸就能成為直轄市長，這對桃園不是好事，也不是實踐民主的方式。

（桃園市議員參選人）

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