自由開講》中國「享有台海主權」的下一步！

陳慶坤

正當台灣2022年九合一選舉如火如荼進行，藍綠各黨爭相投入權力爭奪的肉搏戰之時，中國外交部聲稱，中國對台灣海峽享有「主權」，台海不是國際水域；習近平近日更簽署《軍隊非戰爭軍事行動綱要》，迫不及待的在6月15日實施。中國2動作明眼人即知在為「武統」做準備，企圖合理化侵台行動，排除國際勢力介入。

在俄國入侵烏克蘭後，東歐與歐盟對台灣的態度出現轉變，各國挺台的聲浪鵲起，法國友台參議員「愛台灣」一年來三次，國際以實際行動支持台灣。其次，烏克蘭總統澤倫斯基近日透過視訊，在新加坡舉行的「香格里拉對話」以烏克蘭為例，呼籲全球「支持所有的預防性行動」，並透過外交解決方式遏止戰爭；澤倫斯基呼籲外交解決台海軍事威脅之後，當然更引發中國忌憚，尤其在中共年底的二十大習近平尋求第三任期之前，不得不先發制人。

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中國外交部13日公開宣稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台海水域由兩岸海岸向海峽中心線延伸，依次為中國內水、領海、鄰接區和專屬經濟海域，中國對台海享有主權和管轄權。」從中共「台灣是中國的一部分」；到「台灣海峽非國際水域，對台灣海峽享有主權權利和管轄權」；再到簽署《軍隊非戰爭軍事行動綱要》，這一脈絡來看，顯然中共對台灣意欲逐步直接干涉台灣內政的邪惡企圖至為明顯。

正當台灣2022年九合一選舉如火如荼進行，藍綠各黨爭相投入權力爭奪的肉搏戰之時，中國外交部聲稱，中國對台灣海峽享有「主權」，台海不是國際水域；習近平近日更簽署《軍隊非戰爭軍事行動綱要》，迫不及待的在6月15日實施。（路透社）

然要干涉台灣內政，唯有製造「台灣內亂」是必要的手段。中國共產黨在《反分裂國家法》中規定可能動武的情形之一為「台灣內亂」。因此，中共攻台的跡象不在軍隊的集結、飛彈瘋狂的投射。而是在發動攻擊前數月，以潛伏在台灣的第五縱隊與統派勢力集結，開始製造「台灣內亂」。發起政治爭議的事件，透過暗殺爭議性的人物，包括例如統派的張安樂（為祖國效命物盡其用）；或獨派人物、團體，甚至政府官員。在事件中造成輿論譁然，開始示威遊行要「真相」；諸如2顆子彈、反貪腐、埋鍋造飯包圍總統府等等。當然其手段勢必將更為殘酷，造成社會動盪不安，其目的在引來政府的鎮壓，以提升抗爭的層次規模。這些事件的跡象，是中國發動武力攻台的前哨戰。

日本產經新聞台北支局長矢板明夫指出：中國2動作將有重大影響「台灣不能掉以輕心」。中國「享有台海主權」、《非戰爭軍事行動綱要》的下一步，是干涉台灣內政，對軍隊在維和、反恐、救災、打擊犯罪等非軍事行動提供法律依據。「台灣內亂」美國無以插手，挺台的國際勢力認為這是台灣人的家務事，也無以置喙！「台灣內亂」中國的干涉，不是戰爭行為，就可以躲開國際法上的相關規定，還可以逃避掉對中國的譴責與經濟制裁。

中國考慮到俄羅斯總統普廷是以「特別軍事行動」的名目入侵烏克蘭，而引起國際制裁譴責。習近平就是以反恐、打擊犯罪等名義進攻台灣。因此中國在「享有台海主權」的下一步，其邪惡企圖絕對不只是陸委會，無關痛癢的「痛批」中共將「台灣國內化、海峽內海化」，完全違反國際法及台海事實現狀，我方及國際社會「不予承認、絕不接受」，如此簡單的回應就可以交差了事！？

（大學助理教授）

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