自由開講》笨蛋！問題出在大學教育！

陳慶坤

「論文抄襲風波」一波未了又一波，這些藍綠白政治人物一旦被掀開來，絕對是滿城腥風血雨，無一倖免。加上年底選舉政治攻防，每天新聞疲勞轟炸，一般民眾被扭曲、誤導，不去深究為何會「論文抄襲」？「論文抄襲」學校沒有責任嗎？笨蛋！問題就是出在大學教育！

台灣自1994年喊出「廣設大學」的口號，1996年吳京上任教育部長，提出「第二國道」的教育構想。從結果論來看，「第二國道」顯然已經失速，車禍頻傳！當時「四一O教改」人士到教育部前抗議，要求積極廣設公私立大學，其背後正是民意代表及政府官員所支撐的教改政策，將教育事業成為龐大利益集團投資賺錢的行業，在2007年達到高峰，氾濫成災的160餘所大專院校「教學品質」令人懷疑？要是沒有政黨惡鬥，誰會看到誰沒有穿褲子？

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「論文抄襲風波」所涉案的學校無論公、私立大學，一副正義凜然抬出「學術倫理」的尚方寶劍，呼應政治層面譴責學生，以捍衛學校名義？中華大學校長劉維琪表示，學生論文違反學術倫理，更霸氣指責「指導教授難辭其咎」，將全面檢討，將資遣淘汰少數不適任教師以「維護教學品質」？

以筆者周遊各校的教學經驗，有些私校學前會議三令五申，要老師體諒學生求學打工的辛苦，學期成績盡量以予通過，否則他們也會到別的學校就讀，寧可留在本校。為著好混、容易畢業這當然是「呷好逗相報」，學校一昧討好學生，上課不來，看到成績不爽就告老師的比比皆是，「大學教育高中化」！如何落實「教學品質」？

「碩士在職專班」的成立，本來是為全職的社會人士提供一個進修的管道，政府鼓勵公務人員在職進修，以提升專業領域行政工作的效能，最後也淪為各系所資金的重要來源與學生升遷加薪的捷徑；政治人物更是以沾上學歷光環而絡繹於途。因此早年台灣充斥的野雞大學，有沒有「販賣學位」的學店？當然有，畢竟學生來頭是社會上有頭有臉的人士。

南投縣議會議長何勝豐在2014年選舉公報學歷是國小畢業，2018年就擁有碩士學位，2016年亞洲大學碩士在職專班論文也遭外界質疑；這個班不用去學校，由學校派師資來南投上課。對此，何勝豐表示，對外界指控他都沒意見，如果亞洲大學因此撤銷其學位也無妨！在這樣的大環境下，指導教授何能負起指導的責任？有的教授就讓學生盡量抄，撰述過程從不參與，寫好完成只透過二次的口考為論文把關，根本無濟於事；因為「電鍋理論」，時間到了一定會跳起（畢業）！

南投縣議會議長何勝豐在2014年選舉公報學歷是國小畢業，2018年就擁有碩士學位，2016年亞洲大學碩士在職專班論文也遭外界質疑；這個班不用去學校，由學校派師資來南投上課。（報社合成／資料照）

「廣設大學」的結果，招到的學生素質不若以往這是事實；大學研究所碩博士班畢業論文的品質一樣跟著墮落是必然的現象。只是政治人物成為這一波「論文抄襲風波」的箭靶，是因為政治環境的殘酷鬥爭使然，只要明乎此理，所謂「學術倫理」，與這些廣開在職專班賣文憑的大學，又將如何撇清關係？笨蛋！問題就出在大學教育！

（大學助理教授）

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