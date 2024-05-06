自由開講》老農民台北捷運亮刀罰1萬元！有減免空間嗎？

◎葉琪琳

報載73歲淡水老農民，為生計搭捷運到板橋賣農產。因車程遙遠，拿刀子在車廂整理桂竹筍。他亮刀的動作引起同車民眾恐慌，通報捷運警察局後，經北捷公司依違反「大眾捷運法」裁罰1萬元。

圖為老翁當時所拿的兩大袋竹筍搭車照片。（資料照／記者翻攝）

發生這樣的事情，對偏鄉敦厚樸實的老農民來說，可能始料未及；但法治社會違法就得裁罰，無庸置疑。何況台北捷運一年運量7.1億人次，一日運量近200萬人次，上下班尖峰時間，推擠難免，若攜帶危險物品上車，將對公共安全造成巨大危害。

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依「大眾捷運法」第50-1條規定，「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，可處1萬元以上，100萬元以下罰款。」另依「臺北捷運旅客須知」第28條之1款規定，「未經許可，不得攜帶各種刀具、剪刀或其他尖銳物品；如經妥善包裝，無影響他人安全之虞者，不在此限。」因此，老農民手持刀具，確實違反規定。北市府可趁此機會教育，宣傳大眾捷運安全須知。

另一方面，筆者生長於農村，農夫日出而作，日入而息，多數不諳法令，違反行政法上義務之行為恐非出於故意或過失。北市府對於處理違反「大眾捷運法」第50-1條訂有裁罰基準，其中規定「不得因不知法規而免除行政處罰責任。但按其情節，得免除其處罰。」、「不得因不知法規而免除行政處罰責任。但按其情節，得減輕其處罰，不得低於法定罰鍰最低額之三分之一。」既有上述裁罰基準，筆者建議，考量老農民確實從事農作、現場無危險之虞、經濟條件不佳等，北市府可綜合衡酌免除其處罰，或將罰鍰降至3000元。

（業餘農民）

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