自由開講》2022年地方大選倒數破百對台灣未來的關鍵意義

邱志偉

九合一地方選舉已剩不到百日，民進黨在主席蔡英文的宣示下，主軸以「顧家鄉」、「拚未來」作為訴求，希望可以感動台灣選民。同時，蔡主席也強力下達動員令，務必要讓需要900多萬同意票才能過關的18歲公民權修憲案過關。對台灣而言，年底選舉不只是決定地方席次的選戰，更是對後年總統立委選舉有至關重要的影響，以及台灣未來的政治想像。

九合一地方選舉已剩不到百日，民進黨在主席蔡英文的宣示下，主軸以「顧家鄉」、「拚未來」作為訴求，希望可以感動台灣選民。（中央社）

台灣不論舉行的是哪場選舉，地方大選，還是總統、國會層級的選舉，都是在跟國際傳達我們看待中國的方式。因此，每次的選擇，縱使看似只是決定地方民代或首長，都會被解讀是對兩岸關係的表態。別忘記，在投票前百日，中國猖狂的在台海舉行軍演，還把演習區域劃入台灣領海範圍，嚴重危及台灣的國安，而此時卻有一個台灣政黨，派訪團到中國去，想化解台灣人民仇中意識。年底的投票選擇，絕對是關鍵。

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或許大家都忘了，2014年台灣發生震驚國際的太陽花學運，台灣年輕世代抗拒中國經濟力量對台灣的蠶食鯨吞，最後在年底地方選舉，民進黨獲得空前的勝利，讓執政的國民黨氣勢大挫，國際社會紛紛將矛頭指向國民黨過於親中。因此，我首先希望大家注意的是，現在台灣有很明確的親中政黨存在，甚至是反美親中的領頭羊時，國人必須在年底選舉謹慎決定，不要讓外界認定台灣人民會被中國威嚇所屈，假使如此恐讓中國對台威嚇更加肆無忌憚，台灣安全危機將只會有增無減。

另一方面，這場選舉也將會決定台灣後年總統選舉以及18歲公民權的重要歷史意義。

蔡總統執政以來，確實在抗拒中國滲透上相當努力，特別是加強與美日的同盟關係，我們看到日本同意賴清德副總統赴日弔唁安倍首相，還有美國眾議院議長訪台，這都是我們與日本及美國累積深厚的互信關係所成，這樣的局面我們絕不樂見被親中政黨所擾，而年底就是關鍵。若我們還未忘記2019年韓國瑜為何會出來參選總統，就是被2018年底的狂勝所惑，讓親中陣營有機可乘，我們花好大力氣才抵擋住、守住台灣，這次我們真的不能再讓歷史重演，顧台灣就是顧家鄉，守好家鄉才能有未來！

而台灣的未來就是在年輕人手上。因此我們務必要讓18歲公民權通過，讓更多年輕的聲音來當國家的主人，一同守護台灣。就像是2014年太陽花學運我們看到年輕人所展現的強大能量，力抗親中政黨。如今國民黨要走世代逆流，不敢大聲喊出挺年輕人，我們一定要珍惜手中這張票，投票給民進黨候選人、投票支持18歲公民權修憲案，讓年輕聲音可以當家作主、力抗中國威脅！

（立法委員）

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