自由開講》罰則輕輕 沒人在聽 高雄通勤族的上班路膽戰心驚

◎湯茹婷

意外的發生無法預期，兩周前（4/03）發生的花蓮大地震，大量落石畫面令國人怵目驚心。

天災導致的意外無法預測，安全駕駛在上班的路上也可能會被巨石砸落，然而高雄市小港區在4月16日早上，密密麻麻車輛出入不斷的中山四路，卻也出現巨大鋼捲從對向迎面砸爛大量小客車、電線桿、毀壞分隔島的事件，不是天災、而是不斷發生的人禍。

請繼續往下閱讀...

圖為當時鋼捲掉落時波及到行經車輛及分隔島。（圖由民眾提供）

整起「意外」目前看來，是因為廠商在運送巨型鋼捲過程中便宜行事，未使用專用板台車、也未安全固定，加上毫無減速的過彎，導致貨車上的鋼捲硬生生地脫落，連帶砸爛行駛在附近的車輛，連分隔島、電線桿都被撞擊受損嚴重，而目前卻僅看到警察局呼籲駕駛人裝載貨物應依規定嚴密覆蓋及綑紮牢固，如所載貨物脫（掉）落，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，裁處新台幣3000元至18000元罰鍰。

若只是單一事件，也許可以稱之為意外，然而翻開過去這幾年的鋼捲脫落事故，卻時常可以看到類似事故一再發生，去年（2023）也曾發生過兩起，甚至還有造成駕駛昏迷送醫的紀錄，顯然這已經不是單純的意外事故，而是貨運廠商便宜行事，貪圖省錢、方便的系統性問題。

「不把工安當一回事、整天便宜行事草菅人命」的企業文化，卻一而再再而三地要百姓為大型貨車承擔人為疏失而可能導致的風險，高雄市政府應該硬起來，針對這些藐視工安問題、輕視交通規則的不肖廠商要求完整的改善，而不是罰則輕輕，沒人再聽，讓人民連上班都要膽戰心驚。

（作者為社團法人高雄市港都前進發展協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法