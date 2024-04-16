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自由開講》學務人員才是校園最迫切需要的人力

2024/04/16 14:21

◎陳啟濃

鑒於學生心理適應問題導致的偏差行為日增，教師團體建議教育部增加學校的輔導人力。目前學校的專輔老師，承擔的責任比較屬於偏差行為的二級輔導，而面對與處理學生現場發生的問題，責任是落在學務人員的身上。所以當務之急應該是增加學務工作的人力，才能減少學生的偏差行為，比起專業輔導人員來的更迫切需要。

學務處老師站在處理學生事務的最前線，舉凡學校內外活動的辦理、多元社團的推動、國際公民議題的宣導等，都需要有專業熱誠的學務人員來推動。近年來由於學生人權的重視，校事事件的處理，增加了許多需處理的案件，成為學務人員非常勞心勞力的負擔。因而造成學校老師視學務人員如畏途，加上事情繁雜卻沒有相應的激勵制度，擔任的意願大大降低。

學務處老師站在處理學生事務的最前線，舉凡學校內外活動的辦理、多元社團的推動、國際公民議題的宣導等，都需要有專業熱誠的學務人員來推動。（資料照）

所以學校如果能有更多學務人員的編制，可以提供學生更優質的活動機會，學生透過參與多元精采的活動，可以有不同操作與探索的體驗，更重要的是在這些經過設計安排的學習經驗中，可以建立團體的紀律，增進學生的自我認同，養成學生對學校的榮譽感，這些都有助於減少學生發生偏差行為的機會。

教育的價值在於積極的促進學生的成就感與認同感，避免學生生活適應的問題，這是屬於防衛性預防的功能。如果可以在學生心理問題發生前，提早建立預防的教育機制，就需要有更充足的學務人力，才能發揮這方面的教育功能。物有輕重，事有緩急，學務人員才是目前教育現場最迫切需要的人力。

（作者為資深教育工作者）

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