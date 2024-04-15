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自由開講》數位落差與「點麵線」

2024/04/15 10:53

◎洪昱睿

最近讀到某專題報導，是有關「數位落差」的議題，筆者心有戚戚焉。事實上筆者在幾年前就已經注意到，要進入「後疫情時代」時，中央政府乃至地方政府，都有發行了各式各樣令人目不暇給的「數位優惠券」來刺激消費，促進經濟。

數位發展部。（資料照）

當時，就有許多民眾抽中各種不同的「券」，結果卡在使用流程太過繁瑣而不會使用，甚至連如何領用都不知道，反而造成這些「券」就和研發的費用一樣打水漂了。其實會造成這樣的結果，「數位落差」就是其中最大的原因，年輕人、都會區，也許使用上問題較少；年長者、非都會區，落差就來了。

而多年來，無論中央或地方政府都愛標榜「數位治理」，但在執行面上都鮮少考慮「數位落差」，更多的是，粗糙研發幾個應用程式（APP），並也無太多宣傳，丟給民眾自行搜尋下載。

而且不同政府機關多半喜愛各自為政，多頭馬車般地研發專屬APP，使得民眾可能只為一次性地使用，就得下載一堆APP，偏偏這種為消化預算而研發出來的APP，缺乏實用性，後續也缺乏更新及維護，因此用完也就不了了之。沒什麼「建樹」，成為乏人問津的這些「蚊子APP」，其「件數」也相對高。

其實疫情期間，衛福部的「健保快易通」逆勢成長，下載及使用率節節高升。現在來看，這個APP實用性也仍然頗高，民眾可自行查詢就醫紀錄、用藥紀錄等各項個人健康相關資料，這就是一個好例子。其他部會或者地方政府，也許可以多看一看這一個例子。

現在已經是人工智慧（AI）當道了，包括「元宇宙」也正在開發，連蘋果「Vision Pro」都已上市。因此要解決「數位落差」並積極推動「數位治理」的同時，就必須納入「數位整合」的考量，常有人批評「數位發展部」不知道到底在做什麼？這項工作由數位部來做或者做得更多，不就是最理所當然的嗎？希望賴政府上台之後，無論數位部長究竟由誰擔任，組織如何再造，至少別再被譏笑成「點麵線平台」了吧！

（作者為語文工作者）

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