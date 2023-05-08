自由開講》你可以讓AI無法取代

你可以讓AI無法取代

蘇緯政

世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）最新研究報告《2023年就業前景（The Future of Jobs Report 2023）》指出，因為經濟成長趨緩、高通貨膨脹、數位轉型、人工智慧（AI）等影響，勞動力市場產生巨變，預估未來五年全球會有8,300萬個工作職位被淘汰，且新興產業將創造6,900萬個新的職缺；簡言之，有1,400萬個工作職位消失，其中，紀錄人員、銀行出納員、文書或行政相關工作，將遭受到最大的衝擊，然而，資訊安全及數據分析師、綠能工程師及科學家、永續發展專家等工作，預計將會增長三成。

隨著新興科技發展、自動化技術、全球化與數位轉型的浪潮，導致勞動力需求降低，再加上生成式AI的崛起，讓許多人擔心被AI取代。（路透社）

IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）在接受彭博（Bloomberg）訪問時表示，估計IBM在未來五年內約有7,800個內勤工作會被AI取代，因此將暫停招聘AI可取代的人力。甚至，跨國投資集團高盛（Goldman Sachs）最新報告也指出，新一波的生成式AI（Generative AI）浪潮，可能會影響約3億個工作機會，即使是律師或行政人員都可能面臨被AI取代的危機，但同時也會帶動全球GDP成長。

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不過，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）則不那麼悲觀，認為AI在增進生產力、提升醫療保健品質、促進教育平等、改善工作場所等方面，仍是功不可沒；而且，人們應將AI視為個人的數位助理，來協助工作效率的提升，所以，AI不僅不會取代人力，尤其是教師工作難以替代，更能為文書作業帶來顛覆性的變革。

隨著新興科技發展、自動化技術、全球化與數位轉型的浪潮，導致勞動力需求降低，再加上生成式AI的崛起，讓許多人擔心被AI取代。其實，只要懂得善用AI技術作為輔助工具，不僅不用憂慮被替代，更能借力使力，創造更多利基，舉凡數據統計或分析、財務規劃、風險預測、作業管理、運輸及物流、資訊安全、醫療與護理、詐騙防範、修圖或擬稿等，都能藉此來降低勞動成本、提高效率、優化資源，亦有助於決策者能精準研判相關資訊。

當然，AI運用也存在著風險，像是技術上的偏誤、設計不良或受侷限，或人為不當利用所衍生的偽造、變造、假照片、假影音、假資訊、假文字、詐騙、隱私、侵權等各類法律與倫理爭議。另外，AI帶來時間與空間上的便利性，卻也因此可能導致人與人互動的質與量降低，彼此之間的關係越來越疏遠。

要如何讓AI無法取代？

筆者認為，關鍵在於我們身為人的「價值」，例如：人與人之間有溫度的溝通、愛的交流與情感的表達、經驗的累積與傳承、創新與創意的發想、跨域整合與共享的思維、決策與解決問題的態度、藝術的美感與文化的底蘊等，由生命所呈現的多樣性，是我們身為人最獨特也最美好的價值；其次，人的「能力」更是無邊無際，可以藉由學習、歷練、成長、生活體驗、教育等方式來逐漸加強並深化，這一些都是AI無法輕易取代的。

進一步來說，在社會變遷及科技發展迅速的時代，為人的智慧、處事的靈活度、同理心、獨立思考與分析，以及人與人的交流、合作、信任與共享，在職場上都愈來愈顯得重要，而這些也是機器無法做到的事。

我們必須要持續提升自己的競爭力，除了專業與技術能力的養成之外，也要再多增加：學習力、數位力、溝通力、協作力、閱讀力、理解力、思辨力、創造力、社交力、創新力、應變力、服務力、領導力、社會影響力等各種關鍵能力，積極讓自己不斷加值，提升「不可取代性」，以掌握並創造更多機會，努力讓未來夢想實現。

※本文提及內容之相關網址補充：

《2023年就業前景（The Future of Jobs Report 2023）》

IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）接受彭博（Bloomberg）訪問

《IBM將暫停招聘AI可做的工作（IBM to Pause Hiring for Jobs That AI Could Do）》

跨國投資集團高盛（Goldman Sachs）最新報告

《人工智慧對經濟成長的潛在巨大影響（The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth）》

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）

《比爾蓋茨認為人工智慧可能會改變勞動力、醫療與教育—但他表示我們仍需要教師（Bill Gates thinks AI may transform the workforce, healthcare, and education – but says we'll still need teachers）》

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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