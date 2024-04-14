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自由共和國》黃志芳／AI時代 新南向的合作契機與商機

2024/04/14 05:30

黃志芳／中華民國對外貿易發展協會董事長

人工智慧時代加速來臨，全球AI發展快速並廣泛應用於各行各業，台灣在高階半導體和資通訊產業具有豐富的經驗和實力，擁有完整的產業鏈，包括研發、製造、軟硬整合等完整能力，為全球最重要的研發製造中心，國際知名科技大廠紛紛擴大與台灣業者合作，共建未來的AI生態圈。在AI時代，台灣絕對是各國不可缺少的夥伴。

依據Oxford Insights「政府人工智慧準備度指數」，美國在二○二三年一九三個國家AI準備度評比第一，我國排名評比為第十九名，新南向國家中，新加坡及澳洲排名超越我國，分別評比為第二名及第十二名。台灣和部分新南向國家（馬來西亞、泰國、印度、印尼等）在政府效能方面不相上下，顯見新南向各國積極投入AI發展，包括提出各項AI政策和設立專責機構。台灣則在技術層級和資料／基礎建設方面較這些國家領先，尤其在資料／基礎建設方面領先許多。

新南向各國之AI發展狀況依發展進程不同，大致分為以下三大類︰

（一）進程快速，整備度較完善：包括新加坡和澳洲二國。新、澳在公、私領域均應用廣泛，特別在醫療保健、金融服務和教育方面，新加坡在公領域的管理如公共運輸、城市管理等大量運用，澳洲甚至運用於生態保育和原民文化（語言）。在企業方面，多運用於製造流程改善、效率提升和開發新商模。

（二）已提出規畫，積極發展中：包括馬來西亞、泰國、印度、印尼、越南、菲律賓等六國，多已提出戰略規畫和路徑，並設立專責機構，積極推動中，惟基礎建設、人才、技術等因素影響發展速度。

（三）尚無規畫，或有規劃但無進展︰ 包括孟加拉、巴基斯坦、柬埔寨、緬甸等四國。

台灣在人工智慧領域除前述強大的製造能力外，並有豐富的研發實力和創新能力，包括自然語言處理、機器視覺、強化學習等方面的技術。這些技術在各個領域都有著廣泛的應用價值，尤其是在智慧製造、智慧醫療、智慧農業等領域，可幫助新南向國家提升生產效率、改善服務品質。而發展AI所需要的硬體設備如數據中心、網通設備等，也為台灣的半導體、伺服器、網通等資通訊產業帶來龐大商機。

為爭取未來AI新商機，台灣必須加速與新南向各國合作發展AI產業，透過台灣半導體生態系、資通訊產品和人工智慧創新能力，協助新南向國家在產業AI化過程中快速發展。

外貿協會主辦的台北國際電腦展（ COMPUTEX），多年來做為台灣向世界展現頂尖科技實力與多元應用的舞台，現在嚴然成為全球AI產業交流的最重要平台。今年六月四日起以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」作為展覽主軸，聚焦全球AI最新技術與產業趨勢，全球一千五百家科技企業共同展出，是全球年度科技界的盛事。

也因為台灣在AI時代的重要性，全球頂尖科技公司的CEO爭相來COMPUTEX發表專題演說，推出新技術，分享AI最新趨勢，包括美超微（AMD）的蘇姿丰，高通（Qualcomm）執行長Cristiano Amon，英特爾（Intel）執行長Pat Gelsinger、聯發科（Mediatek）執行長蔡力行、安謀（ARM）執行長Rene Haas等眾星雲集。這是台灣在AI時代聯結全球及新南向國家的最佳平台，我們歡迎新南向國家共襄盛舉，共創未來的合作機會，一起邁入AI新紀元。

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