自由開講》《公投法》開啟電子連署貽害無窮！?

◎陳慶坤

中選會2月16日宣布依《公投法》規定，完成全國性公民投票電子連署系統開發及建置作業，決議系統上線時間定於2024年4月10日；民眾只要使用自然人憑證，並輸入身分證字號、憑證Pin碼即可連署。中選會表示，為避免連署人資料遭洩漏、竄改及確保系統資安無虞，從2019年起就依前行政院資通安全處、數位發展部資通安全署7度稽核的資安項目及稽核結果，辦理系統資安強化措施。

對此，曾在中選會當資安顧問的學者李忠憲今17日發文憂心表示，台灣數位世代已被外境勢力洗腦控制，接下來國會在野政黨合力推動不在籍投票通過，嚴重後果是台灣好不容易建立選舉信任機制將被全部催毀。

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為何中選會在內閣看守階段迫不及待的宣布這一重大的改革？其中事有蹊蹺？是否已經某些內閣成員有被換掉的可能，故意選在青黃不接的時機達陣他們不軌的目的，為未來選舉實施不在籍投票鋪路？為紅藍白選舉找到穩操勝券的惡法。尤其令人起疑的是中選會宣布這一措施之後，政壇保持沉默一片死寂，唯有成大教授李忠憲發出警示！他提到當初他在中選會當資安顧問的時候，想辦法擋很久，但如果這件事情要這樣發展的話，也沒辦法「螳臂擋車」？

資安學者李忠憲17日臉書發文反對全國性公民投票電子連署系統上線。（報社合成／資料照、擷自臉書）

依中選會表示從2019年起就依前行政院資通安全處、數位發展部資通安全署7度稽核的資安項目及稽核結果？資安院監督機關為數位發展部，而數位發展部在2022年1月19日成立，這種疊床架屋下關係，有何安全性令人懷疑。更何況，「女帝漢考克」說，這世界上不存在完美的資安防護，沒有駭不進的防火牆，沒有DDos癱瘓不了的網路，更不用提釣魚信件跟木馬程式，還有各式各樣的資安攻擊手法，請問李進勇、唐鳳，你們哪來的信心使用這個內含台灣2300萬人個資的電子連署系統？

台灣是一個非常脆弱的民主自由的國家，在內外夾擊下可以說僅能苟活殘存。今年大選13日開票當天晚上，Tik-Tok、臉書等社群大量流傳一則影片，傳言就說「紙箱有夾層」、「作票」，並稱選務人員還阻擋監票拍攝；14年前「連宋配」敗選不甘心要求驗票，傾全國之力翻箱倒櫃才真相大白。散播謠言一瞬間，澄清謠言費半天，這些前車之鑑，中選會何以信任數位發展部拍胸脯保證。

問題是，接下來藍白合力推動「不在籍投票」通過，才是他們的司馬昭之心。民進黨是嫌票太多嗎？

（台教會、北社會員）

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