晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》何以馬英九不值一顧！

2024/04/15 05:30

上週地緣政治的重大焦點，一邊是華府的美日菲會談，一邊是馬英九與習近平二度會面。兩邊的陣仗顯然並不相當︰中國雖有大國崛起之姿，妄稱東升西降，但實力仍難以與美國抗衡；至於充當樣板的馬英九，不但無法與菲律賓總統小馬可仕相提並論，對日本首相岸田文雄，更只能望塵莫及。然而這場政治抗衡依然上演，其凸顯的重要意涵，是一方高舉普世價值與全球經濟福祉，一方則是訴諸歷史仇恨，煽動民族主義的對抗，顯示美中對抗的本質是一種難以化解的矛盾。而如此不可調和的衝突與對立，將是一條可能衝擊全球和平、穩定、繁榮的斷層線。

美中對抗的焦點在於中國不但未遵循以規則為基礎的國際秩序，更意圖以它的意識形態與專制體制改寫全球新規則。這就是岸田在美國國會演說中所稱︰美國幾代人努力建立的國際秩序正面臨著新的挑戰，這些挑戰來自那些價值觀和原則與我們截然不同的國家。其實，在地緣政治與價值對抗之外，中國輸出過剩產能更是一大威脅。中國對外大量傾銷由國家補貼的低價產品，固然有壓抑全球通膨的效用，但是，對貿易對手國卻有如吸毒一樣，獲得短暫的快感，卻也喪失了自身產品的競爭力，造成製造業崩毀，工人大量失業的負面效應。尤有甚者，中國產業發展的路數，不僅在於國家補貼，於技術上則大抵為併購、仿冒、偷竊智財權而來，加上中國一貫對外要求開放市場，以利其商品行銷天下，卻在國內採行保護主義，實行非關稅壁壘，讓多數外國商品不得其門而入，形同假自由貿易之名進行不公平貿易。而中國這種發展產業的套路所以能夠得逞，乃是以十四億人的消費市場作為誘餌，使外商雖眼前吃不到，卻因仍有期待，因此一再隱忍而不敢發作，遑論進行反制。

易言之，中國崛起對國際社會的威脅，不僅在於軍事擴張，數位極權統治模式，更在於經濟上對貿易對手國的無形榨取，而吸入的大量經濟能量則成為其建構東升西降，創造中華民族偉大復興等上層建築之基礎。事實上，這種經濟吸血的手段，中國的主要投資國與貿易國均有慘痛的經驗。中國改革開放之初，不但其土地、人力與優惠政策吸引台商，又適逢台灣的產業發展也到了瓶頸，大量的資金、人才與技術流向中國，形成畸形的三角貿易，雖然確實給了傳產製造業苟延殘喘的短暫機會，卻也因此多數企業不再努力轉型、研發，以及擴大投資，造成產業空洞化，使得經濟由盛而衰，步入日本式的經濟失落。

而美國給予中國最惠國待遇、引進世貿組織，使中國經濟得以與世界接軌，因此快速成長，可謂居功厥偉，卻因為不公平貿易而蒙上每年數千億美元入超，以及製造業衰微，內傷嚴重。而中國對美的不公平貿易，也帶來美國貧富差距擴大，社會的分化與衝突，危及其民主與繁榮，因此檢討美國傳統對中政策，逐漸成為美國官產學的顯學，甚至兩大黨的共識。此所以美中對抗由貿易戰開始，卻不可避免的延伸到金融戰、科技戰，最後是地緣政治的對抗，把全世界切割成兩個不同的世界，成為冷戰結束之後的新冷戰。而此一新冷戰模式，不僅於政軍層面，更多著重於經濟的對抗。為了應對中國的不公平貿易框架，紅色供應鏈的崛起，美國也由川普時期的關稅懲罰，升高到拜登對先進晶片、AI的封鎖，並與民主夥伴建立可信賴供應鏈與友岸外包，在產業發展上強化地緣政治意涵。此舉固然令部分人士感嘆全球化已經碎片化，甚至死亡，必然增加企業成本，帶來通膨效應，但也為自由世界的經濟交流與成長，建立了安全可靠的環境與架構，降低中國以商逼政、以經濟擴武的威脅。而觀察此一趨勢，與中國逐漸脫鉤，站在美國一邊的國家，經濟普遍出現前所未有的榮景。此時美、歐、日股市頻創歷史新高，台灣股市也衝上兩萬點；而美國的實體經濟儘管面臨高通膨威脅，卻異常強韌，而不以中國為主要生產基地的台灣半導體也成為護國神山，在艱困的地緣政治處境中，透過與世界經濟的連結護持台灣。

由此看來，經濟已成為美中對抗重要課題，亦即，自由世界要成功捍衛普世價值，與經濟永續發展，對中國經濟脫鉤，才是正確之路。因而美日菲三方會談，除了強化軍事合作，以對抗中國對南海、東海及台灣的威脅，更重要的是，在產業與科技上合作，對抗中國經濟以不當手段崛起。拜登強調：「日美聯盟是印太地區和世界各地和平、安全、繁榮的基石。」反觀馬習二會，不過就是宣達中國「民族聖戰」的大外宣，缺乏任何促成人類文明發展價值的表述。因此，馬英九可以為過去的歷史與虛幻的炎黃子孫想像而哽咽掉淚，卻不願對極權統治下新疆、香港、西藏稍表悲憫之情；這樣的馬英九已經被掃進歷史垃圾堆，根本不值一顧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書