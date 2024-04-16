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天將奔烈》憶星雲大師論國歌

台灣歷經黨國威權體制乃至解除戒嚴，邁向民主化，甚至歷經數次政權輪替後，國歌這個欠缺法令根據的訓政遺規，儘管民間批判聲浪不斷，卻始終未被放在政治工作行事曆上認真對待，因此如活化石般地延續了80餘年迄今。
2024/04/16 10:36

羅承宗／南臺科技大學財經法律研究所特聘教授兼所長

晚近，國立嘉義高中勇於修改校歌，將「建設新中國」、「三民主義」等歌詞分別替換成符合時代意義的「邁向新世紀」、「旭陵精神」，令人感佩。現行國歌諸多「極度不妥」歌詞的老問題，又再度被輿論探討。

以「三民主義、吾黨所宗」起首傳唱的中華民國國歌之弊害，佛光山星雲大師有精闢的分析。話說2008年5月20日，星雲大師受邀參加完馬英九總統就職典禮。大師當日即撰〈參加馬總統就職典禮後有感：捨一黨之執 開闊心量〉一文投書報紙，隔日出刊。該文直白指出，整個就職典禮中，一個讓人感覺不能與當今社會及時代思潮吻合的就是「…唱『國歌』時，一開始就是『三民主義，吾黨所宗』，我不知道在場與會的新黨、親民黨，以及其他各黨各派的人士，他們心中是何感受？總覺得國民黨以一黨之執，強要全民接受，真叫人情何以堪？」

星雲大師。（資料照）

從歷史來看，國歌歌詞出自「黃埔軍校訓詞」，係孫中山於1924年6月在廣州黃埔陸軍軍官學校開學典禮上對500餘名師生所發表。1928年中國國民黨中央執行委員會常務委員會議通過，以「黃埔軍校訓詞」做為黨歌歌詞，並公開徵求樂譜….；1929年1月決議採用為黨歌。1930年3月國民政府頒布第165號訓令，在國歌未制定前，全國各機關在集會場合可以中國國民黨黨歌代替國歌。1936年國民政府組成國歌編製研究委員會，公開徵求國歌歌詞…經委員會討論後認為，「黃埔軍校訓詞」能夠充分表現革命建國精神，建議採為正式國歌。1937年6月16日經中國國民黨中央執行委員會常務委員會決議，以黨歌做為國歌；6月21日國民政府明令公布：「茲規定以中國國民黨黨歌，為中華民國國歌」，並訓令直轄各機關一體遵照。自1947年12月中華民國施行憲政，及至1949年12月中央政府播遷臺北之後，以「三民主義」起首的中華民國國歌依舊在臺灣，傳唱至今。

總之，將黨歌當國歌，始於1937年在中國的訓政時期。而且係由中國國民黨中央執行委員會常務委員會自己決定後，而再命國民政府露骨地公布「以中國國民黨黨歌，為中華民國國歌」。1947年12月既然號稱施行中華民國憲法，在憲法第7條黨派平等原則下，這首國歌理應是應予立即斬斷的訓政遺規。遺憾的是，台灣歷經黨國威權體制乃至解除戒嚴，邁向民主化，甚至歷經數次政權輪替後，國歌這個欠缺法令根據的訓政遺規，儘管民間批判聲浪不斷，卻始終未被放在政治工作行事曆上認真對待，因此如活化石般地延續了80餘年迄今。

2024年5月20日賴清德總統就職大典，「三民主義、吾黨所宗」起首傳唱的國歌將再度在典禮大會響起。可惜大師早已圓寂，還有誰能真實不虛地提點黨政層峰要放下罣礙、勇於變革呢？

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