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自由開講》民進黨已《在路上》 而國民黨在哪？

2024/01/08 09:54

「出去一趟就會知道，台灣真的走在世界很前面」，是影片的對白，而台灣是世界華人真正民主國家的示範，可以容納多元，致力於和平民主進步，這是耽溺暴力內鬥，崇拜獨裁專制的極權中共做不到的！（賴清德臉書）

◎張天泰

台灣總統倒數五天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選廣告「在路上」掀迴響，你看了嗎？

在絕對二元對立意識形態指導各種政治仇恨言論的氛圍，整部影片呈現反差感，光感、構圖與意象採取溫柔語調，在對白中也看出玄機，「延攬不同領域的優秀人才進國會」、「副手不能隨便用湊的」、「守護台灣的民主是最重要的」、「我們走民主路，民主路一直走」、代表民進黨始終堅持的治國路線。

前日，才和資深政治前輩討論，最後投票倒數階段的台灣總統選舉情勢，他認為無核心價值柯文哲的票，流向哪一邊將是藍綠決勝的關鍵，接下來，看會發生什麼突發事件導致選票流向，如果以政治學的知識和經驗來判斷，的確是如此，但筆者卻認為不要忽略台灣中間選民的動向，以及所謂被定義為「深藍」、「深綠」能否發揮獨立的批判性思考力，來做投票選擇為其關鍵，特別是韓粉是否能意識到自己失去主體性，被藍營選舉工具化的事實。

「出去一趟就會知道，台灣真的走在世界很前面」，是影片的對白，而台灣是世界華人真正民主國家的示範，可以容納多元，致力於和平民主進步，這是耽溺暴力內鬥，崇拜獨裁專制的極權中共做不到的！

（政治工作者、教育博士）

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