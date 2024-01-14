自由開講》台灣民主擊敗中共的獨裁與戰爭威脅

◎劉熙明

台灣的總統與國會選舉塵埃落定，中共全面杯葛的民進黨賴清德當選總統，賴仍打破八年政黨輪替的魔咒，讓習近平三連敗。此在中共的戰爭威脅、經濟壓迫、製造大量假訊息與進行認知戰的惡質作為下，台灣告訴民主國家，在民主與專制極端對抗的世局中，台灣民主選舉擋住了中共的威脅。

圖為民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴13日順利當選，台上感謝民眾支持。（資料照）

習近平在鞏固權力後，自認為東升西降，除了以戰狼外交的強勢作為來展現其經濟與軍事實力壯大後的強大國力外，又以灰色地帶的介於「戰爭與和平之間」的戰術，壓迫東邊的海洋鄰國，形成北韓火藥庫之外，另一個可能引爆東亞戰爭危機的窮兵黷武獨裁政權。

請繼續往下閱讀...

此外，習近平動輒對台灣採取戰爭的恐嚇，並進行經濟壓迫的方式，在賴清德勝選後，不僅讓中共比過去更變本加厲的恐嚇牌失敗，而投票前數日，馬英九前總統公開說相信習近平的失敗主義觀後，國民黨與民眾黨的總統候選人侯友宜市長與柯文哲主席都與馬英九切割，說明了台灣主流民義一面倒地不相信習近平定義的九二共識與一國兩制。

2024年台灣是民主國家首先展開的大選，其結果不僅被國際社會解讀為是否繼續與民主國家的印太戰略合作，來對抗中共？或被鎖入中共的親中而疏遠民主國家？台灣民主選舉結果不僅說明台灣社會厭惡中共迫害人權的獨裁政權，也擋住了中共的戰爭威脅。肯定的是賴清德在台灣主流民意支持下，將繼續蔡英文成功讓台灣成為世界的台灣道路，與專制的中共保持距離。

（國立台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法