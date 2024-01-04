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自由開講》不及格的副總統候選人

2024/01/04 15:12

蘇姵亘

觀賞完前幾天的副總統候選人辯論會，看到趙少康和吳欣盈在辯論會上，荒腔走板的發言，有些話讓筆者覺得不吐不快。一個滿口胡言，整場都在詭辯；另個則是完全沒準備好，時常答非所問。令人不禁懷疑，這樣的人真的有辦法擔當副手大位嗎？而趙吳兩人面對中國的態度，更是讓人感到不安，如果將國家交到這兩組人馬手中，將使台灣陷於中國所佈下的陷阱之中。

面對服貿，吳欣盈直接表態，台灣服務業薪水不漲的原因，就是服貿被民進黨擋下，導致台灣的青年就業市場受到限縮。這種背離邏輯的胡扯，凸顯了吳欣盈根本未做好身為副總統候選人的準備。重啟服貿，讓大量中國青年來台就業，只會限縮台灣青年的就業市場，擠壓台灣勞動力的競爭環境，這才是造成勞動市場惡性循環的主因。

面對兩岸主權爭議，趙少康說「中華民國憲法是用來，告訴中共我們不是外國，請賴清德不要把內部矛盾變成敵我矛盾。」這凸顯了國民黨從上到下，自始至終都活在大中國的思維框架下，心中毫無多元文化與族群的概念，且其將中國與台灣的問題視為內政問題，正恰好應和了習近平的立場與發言。

趙少康堅持與中國的九二共識是「我們各說各話，就是有共識。」（本報資料照）

趙少康堅持與中國的九二共識是「我們各說各話，就是有共識。」國民黨為了自己身為中國人的渴望與認同，不惜詭辯「共識」兩字的定義，筆者不禁想問中國國民黨到底是在選總統還是特首？趙少康也是台灣政治圈的老人了，為了選舉竟滿口荒謬，令人遺憾。

台灣與中國是兩個國家，這是多數台灣人民的共識，也是世界看見台灣的方式，筆者認為趙少康及國民黨之流，將個人與黨對中國的身分認同，用移花接木的話術，加諸到全台灣人身上，實在是令人遺憾與無奈。而吳欣盈與民眾黨之流，則對國際與台海情勢缺乏了解與實務經驗，把毒藥視為解方，更可能將台灣經濟重新鎖回中國。面對這兩組候選人，我們不得不謹慎提防，不能將國家交到這樣危險的候選人手中。

（作者為大學生） 

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