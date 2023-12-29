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胡，怎麼說》芝麻開門（一個中國）!然後呢?中華民國就成了叛亂組織!

胡文輝

胡文輝

2023/12/29 02:21

中國國民黨副總統候選人趙少康稱，「九二共識」也可以叫做「芝麻開門」，你一叫門就打開了。要問趙少康的是，芝麻開門（接受九二共識、一個中國），然後呢?然後在中華人民共和國之下，中華民國就成了叛亂組織!這就是你們所謂的「捍衛中華民國」?把中華民國捍衛到沉沒在太平洋大海裡、把中華民國捍衛到歷史的墳場吧!

中華人民共和國的頭子習近平講的清清楚楚，九二共識就是一個中國原則，接下來就是一國兩制台灣方案，中華人民共和國代表中國。這些話一講再講三四、七八講...根本沒有打折扣的餘地，台灣如接受一個中國，絕對不是像天方夜譚中阿里巴巴與四十大盜那樣，一句芝麻開門、門後就是一堆堆金銀財寶，反而是羊入虎口，在一個中國之下，只能任一黨專政統治中國的中共政權宰割，台灣2300萬人就大禍臨頭、苦難就全面來臨了。

在一個中國之下，按照中華人民共和國憲法、國安法、反分裂法、刑法等，在台灣的中華民國就會被打成叛亂組織」，中華民國政府就會被打成「竊據台灣」的叛亂團體。接受一個中國，就要服從中國以上及相關法律，不服從、不接受中共一黨專政的人民，按其認定的罪行情節輕重，輕則判徒刑、送勞改營再教育，重則可判死刑、無期徒刑...。

侯友宜每次都提、當做護身符的中華民國憲法，他卻又被趙少康牽著耳鼻唱和去九二共識，就是接受一個中國，但是，在一個中國框架之下，中華民國憲法根本拿不出來，侯友宜絕對不敢在中國面前拿出來，因為一拿出來，就會被中共政權打成「叛亂文件」，在中國眼中，中華民國已走入歷史、中華民國憲法只是歷史文件而已。

何況，侯友宜只知死抱中華民國憲法，不知由台灣人民以民主方式通過的增修條文，才是中華民國台灣民主自由的主要依據，總統、副總統、立委等都是依據增修條文進行的。可笑更可惡的是，不管藍軍、白軍，選總統或選立委，依據都是台灣人民通過的憲法增修條文、有權投票的更是台灣近兩千萬選民，但是，他們吃台灣、用台灣、要台灣的選票...，他們卻去擁抱一個中國、親中舔共不知羞!你把票投給那些人，那也是親舔中共、不知羞加更不知羞!

侯友宜昨天在政見會上，聲稱當選後絕不會推動「兩岸統一談判」，他講的實在很

理不直、氣不壯，因為，在中共政權強力介選扶植下，你若幸而當選（台灣人的大不幸），到時你要面對的不是統一談判，而都是被動的被字，台灣被統一、被併吞的投降談判!

而從你聲稱要重啟及動兩岸服貿及貨貿等協議，重走經濟統合到政治統併的馬英九失敗路線，根本就是把台灣漸進式送進中國虎口。

芝麻開門!然後呢?然後，中華民國就沒有了、台灣被併吞了、自由民主人權沒有了、......終局就是中共一黨專政的無盡黑洞!

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