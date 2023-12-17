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胡，怎麼說》中國如八爪章魚恐怖怪獸，掠食台灣的民主選舉！

胡文輝

胡文輝

2023/12/17 02:30

中國哪裡只是「介入選舉」而已？中國根本就如八爪章魚般的恐怖怪獸，伸出四面八方巨爪，無所不用其極的掠食台灣的民主選舉！

服從中國、聽令中共，協助掠食台灣民主選舉、協助中共併吞台灣、滅亡中華民國者， 常被叫做什麼「協力者」，這個名稱實在太便宜它們了，其實它們只是中共這頭醜惡八爪章魚怪獸巨爪最末尾的「爪爬仔」！你還在媒體、大小社群裡、網路上，天天在幹爪爬仔那些事兒嗎？那我只能說，你們那些人，讀了廉恥不知恥、教了廉恥更無恥了!

一黨專政統治中國的中共政權，最怕的東西就是民主、自由、人權，所以，它一看到民主，就惡念四起，先介入、再操控，介入不了、操控不了，就動用暴力，乾脆以狠毒手段殺了民主，香港就是一個民主活生生被殺、血淋淋尚未乾的例子。

香港自1997年被中共管治以後，無論立法會議員、區議會議員選舉，中共及港共政府一直都在介入操控選舉，反送中事件爆發、香港民主潮風起雲湧，中共再也無法全面操控選舉達到它所要的結果，選不過民主派、贏不了民心，上次的立法會、區議會選舉，香港中共派都大敗虧輸，它就使出狠毒的手，祭出國安法等，說什麼「愛國者治港」，愛中國者才能參選，但誰是愛國者由它認定，不但把民主派已當選的立法會及區議會議員，藉故羅織罪名DQ（註銷資格），甚至逮捕入監。

之後，民主派大都被中共認定不是愛國者，連參選資格也被剝奪，因此，香港的立法會、區議會已無民主，因為民主早就被一黨專政的中共政權殺掉了。最近的區議會選舉，在中共嚴控之下，投票率只有27%，比上回2019年的71%，就如專制與民主兩個世界的分野。

香港在中國管治下，中國愛怎麼壓揉揑，別人只能聲援，台灣本來就不是中國的一部分，歷史上更從來沒有被中共管轄過，但是，中共竟痟想把在香港狠毒殺了民主的那一套，藉著選舉搬到台灣來試看看。香港依附中國太深，中共政權像八爪章魚每根爪子的吸盤，都在香港吸牢牢；現在，那頭不知民主自由為何物的古生物八爪章魚恐怖怪獸，伸出爪子介入、操控台灣的選舉，並為併吞台灣、殺掉民主做準備。

這頭章魚怪獸，最大的爪子伸向的當然是政黨及政客，國、共兩黨藍紅合作，共、眾兩黨也屢傳紅白合作訊息，由紅暗中牽線藍白合、柯侯送作堆未成，最近氛圍詭譎，跡象顯示藍、白暗中較勁爭取紅方助陣，藍軍日前迫不急待的派副主席夏立言訪中，距離大選投票才30天的這個敏感時刻，中國國民黨派副黨魁訪中，除了爭取中國全力支持國民黨之外，（如金援、網軍、經濟利誘、政治表態、軍事威迫）還有什麼可談的?難道預先談如何「敗戰處理」嗎?當然不能完全排除啦!

至於白軍，未來如何向中看齊諂媚表態?或者藉力使力反打中共製造反彈?未來藍白棄保短兵相接時，一定無法掩藏，一定可以看出軌跡。

中國這頭八爪章魚怪獸真的很難纏，它幾乎無所不在的襲擾台灣，買通台灣內部黨、軍、政、學、媒、各類社會團體等，它認為必要時，就策動那些協力者（前面說的爪爬仔啦）裡應外合、搞窩裡反，就是要讓台灣不安。

中國叫台灣的村里長當八爪章魚的爪爬仔（協力者），揪團去中國免費吃香喝辣，變相買票介入操控選舉，雖很下作無恥，其實事小。目前露了點餡，最大的企圖介入操控選舉案，我認為就是中共企圖以1500萬美元，收買我國陸軍航特指揮部中校飛官謝孟書，在共軍軍般在台海軍演時，駕CH-47契努克直升機，投奔降落到共軍軍艦上。

這件大案目前許多細節未公布，但若中共陰謀毒計得逞，將是超級大的介選案，對執政的民進黨、對台灣的民心、對國軍的士氣等等，打擊大到不只地動山搖，簡直就是選舉大海嘯，民進黨若沒有全軍覆沒已是萬幸!

更令人震驚的是，若謝中校起飛後、即將扺共艦時，國軍發現不對了，是要發射飛彈、連同共艦一起擊落摧毀呢?或者眼睜睜看他連人帶機降共投中?若是前者，台海勢必爆發戰事；若是後者，國軍保衛國家豈不攏是假?

所幸，台灣有幸，本案在案發前就破獲了。

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