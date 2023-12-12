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胡，怎麼說》柯文哲突然睜眼，不說瞎話，卻說鬼話！

胡文輝

胡文輝

2023/12/12 02:25

白的柯文哲最近好像突然睜開了眼睛，像發現新大陸似的，不但猛轟藍的侯趙配紅統」、抹紅他們剛好而已，還痛批藍黨濫用不當黨產，有錢吃香喝辣、花大錢去選舉、還脫產1.8億元到私人基金會，卻沒錢還退休黨工...。

柯文哲講的這些，其實只是「常識」而已，他應該早就知道了，但是，這幾年一路走來，痟想由他代表藍白合競選總統，所以，大力拉攏藍營，對藍本來就存在的大是大非問題，他都閉上眼睛、關上嘴巴、不視不見，如親中、舔共、一中、促統，以及多年來的黨國不分、黨庫通國庫、A走國產卻拒不還財於民的事實。

現在，藍白合破裂，碎片掉滿地，柯文哲這回睜眼沒說瞎話，他批評藍的紅統、不當黨產濫用等，大部分都是事實，不過，他太習慣胡說八道了，所以，在證據佐證上、資料引用上，都粗製濫造。藍營朱立倫不敢直接反擊柯對黨產的批判，卻稱柯竟然相信不當黨產處理委員會的「鬼話」，這句話其實就是暗指柯文哲「睜眼說鬼話」!

他批藍的侯趙「紅統」，當然是符合當今台灣的政治光譜屬性，在中共大批戰機、軍艦，幾乎天天侵擾台灣鄰近空域海域的時刻，藍黨仍主張親中舔共、一中促統，這不是紅統-被赤色中共併吞統一而何?所以，柯文哲批藍的侯趙是紅統，這算是睜眼說真話，不是瞎話、不是鬼話。

不過，曾幾何時，柯文哲拿白全黨去倒貼藍的，首要藍白合、其次要柯郭合的那一段長長的日子，他不但想要和紅統藍合在一起，他自己就是他現在所批判的「紅統」。紅統，這是今天的柯文哲在批昨天的柯文哲，紅統，除了可以給侯趙戴上帽子，這頂紅統帽戴在柯文哲頭上，其實也相當合身!

柯文哲也沒放過綠營的賴清德，他嘲諷賴清德，什麼台獨金孫?根本就是台獨「龜孫」，但卻又自稱自己內心是深綠的。當年他自稱「墨綠」，當選後卻把最挺他的墨綠、淺綠等，全部一腳踢開，背叛了綠，改走藍紅的親中路線，現在還在耍兩手策略，真的是老狗耍不出新把戲了!

所謂一失足則成千古恨!你曾經侵淫在中國統戰的大醬缸裡，游來游去，赤粉力挺，網路聲量，吃喝飽飽。現在你的民調掉下去、再掉下去...如無底洞，此時要舔共「跪支」、求賞一個促統協力者的「龜公」，恐怕也已不可得吧!

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