新聞線上》藍白不合之後

民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照）

記者陳杉榮

「藍白合」破局後，侯友宜說他不再吞忍，在演講場快樂地說他「心花朵朵開」，還挑了「戰鬥藍」盟主趙少康當副手，趙少康有如脫韁野馬，砲火四射，儼然把自己當作主帥，盡情演出「未竟的總統夢」，一時之間讓人分不清是「侯趙配」還是「趙侯配」？至於離開藍白大家庭的柯文哲，雖然嘴巴很硬，但局勢早起變化，可謂「藍綠滿京華」，「柯人獨憔悴」。

侯趙搭檔成軍，隨即將「戰爭與和平」當成選戰主軸，猛打賴清德「台獨金孫」，有人認為這是要鞏固深藍選票，但只怕不是這麼單純。把台灣這場選舉放大到國際結構來看，「戰爭與和平」是中國意圖併吞台灣的認知伎倆，也是武嚇文攻的一環，國台辦放大聲量恫嚇，馬英九、韓國瑜、趙少康等人狂批台獨，不過是中共恐嚇台灣人的在地延伸，想要打擊蔡英文政府奮鬥八年來得之不易的國際地位。侯趙參加中華民國總統選舉，明知中共干預台灣大選的陰謀寫在臉上，還甘作呼應，既沒有創意，也是自取其辱。

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賴蕭配延續蔡英文的路線，強化中華民國台灣的國力，阻絕中共的併吞，任何清醒的台灣人，都有共同的體認，美日英澳等民主國家也早已將台灣大選當成維護現有國際格局的一場戰役，台灣不僅是經濟盟友，也是軍事盟友，捍衛台灣的自由民主憲政秩序持續發展，更是民主國家維護東亞現狀的共同認識。侯趙動輒以台灣不要打仗，年輕人不要上戰場，作為攻擊賴蕭配的訴求，想打「恐嚇牌」拉攏年輕人的選票，這其實是自傷之舉，因為侯友宜過去給人的印象，並不是一個恐共懼共跪求和平的政客。

侯趙配區隔不了賴蕭配，只好操作壓縮柯文哲的空間。沒了郭台銘，柯文哲舞弄的空間變小，侯趙能操作的，就是民調。趙說只要把柯的民調打到兩成以下，侯就會當選總統。趙的確有民調的本事，蓋洛普和中廣最新的民調，柯支持度已經剩下一成八，侯趙配剛成軍，民調直追賴蕭配，侯沒有易容術，趙則是老面孔，怎麼可能民調大噴發？其中當然大有文章。

柯文哲的支持度其實沒有他自己說的那麼強，「燭光照影」往往都會誤以為自己是巨人，柯慣用的招數，是以話術羞辱對手，看似不著邊際，卻又突然放箭，讓人防不勝防。「藍白合」破裂，中共不再寄希望於柯某人，沒了中共欽定人選的護身符，藍營媒體不會再給他操作聲量的空間，柯式話術的傳播渲染效應將受侷限。不過柯在年輕族群還有聲量，台灣還有一定比例討厭藍綠的賭爛票，柯的選票流向，對選舉結果還是有一定的影響。

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