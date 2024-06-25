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自由開講》 談唐治平事件：以「熱心出手協助」取代「冷血落井下石」

2024/06/25 10:15

◎張天泰

近期， 45歲演員唐治平母親過世後，他情神狀態不穩兩度認屍強調「確定不是媽媽」，但媒體卻聚焦在唐傳酗酒、吃霸王餐及拖欠房租等負向標籤，狂做「不勝唏噓型新聞」，筆者認為實在不宜！

唐的精神狀況持續不穩定，包含其6月19日深夜現身電視台大門口，然後直接下跪一邊大喊「我已經說了800次，那具女屍不是我媽！」，也希望電視台「能給我一個工作的機會」。已有醫師談及唐治平目前的可能狀況，從臨床經驗研判，可能是解離性失憶症。

所幸，患難見真情，演藝工會理事長曹雨婷決定出手相助，並說了「他（唐）雖不是工會會員，但始終是演藝圈的事，他這麽辛苦的生活。」筆者一直在反覆思考此事件，第一點媒體新聞為「第四權」，在自由民主社會中肩負著監督政府施政、防止政府濫用權力的重要任務，同時亦具有監視環境、偵察問題，提醒社會大眾注意的守望社會功能，如果確定唐故意不孝不認其母之事實，台灣媒體可做新聞批判評論，但在檢警未完全確認，未周全考量唐精神狀況，便搶做「可憐母恐孤獨火化」，更直白一點，是要做唐落魄淪落街頭，精神失常的負向新聞，這樣是否有新聞專業和新聞道德？

唐治平曾是國內戲劇圈一線小生。（資料照）

第二點為唐事件，觀察發現有社會部分人士，是抱持著圍觀看戲的心態，筆者認為應以「熱心出手協助」取代「冷血落井下石」，而部分仍活躍在演藝圈的大明星們，若能適時地展現台灣演藝圈的團結互助，建立台灣社會正能量風氣，拉同為演藝圈的唐治平一把，為台灣社會做出示範教育的正能量行動，何樂不為！

（作者為政治工作者、教育博士）

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