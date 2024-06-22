自由開講》茅台酒：從階級象徵到市場回歸

◎二弄

一瓶茅台酒的時代記憶與市場風波

茅台酒的歷史，可說是中國近現代史的一個縮影。從毛澤東時代的特供象徵，到現今的市場風暴，這瓶酒承載了太多的歷史重量與市場波動。如今，茅台酒的價格暴跌，讓人不禁反思，這究竟是市場規律的回歸，還是某種時代「遺毒」的再現？

茅台酒的歷史，可說是中國近現代史的一個縮影。（彭博）

股價暴跌與市場機制

近日，貴州茅台的股價大幅下跌，引發了廣泛的關注。端午節假期正是餐飲消費的高峰期，理應推動酒類銷售，但茅台股價卻不升反跌。根據統計，6月11日，茅台股價收於1569元人民幣，單日市值蒸發超過630億元。而與今年最高市值2.22兆元相比，茅台已經蒸發了2500億元。與五年前的最高市值3.26兆元相比，更是蒸發了近1.3兆元。茅台的批發價格也同步下滑，這一系列變化背後，究竟藏著什麼樣的市場機制？

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茅台酒之所以能成為市場熱點，與其曾經是「特供酒」的身份不無關係。圖為上海的一家專賣店。（彭博）

茅台批發價的下滑，部分原因是高端需求疲軟，但更深層的原因，可能與炒作和黃牛黨有關。據國投證券分析，茅台的批發價下行對股價造成了巨大壓力。而業內傳言指出，數萬黃牛在短短數小時內全部申請開票，導致批發價暴跌。今年的618購物節期間，黃牛黨遭遇重創，部分黃牛甚至倒虧跑路。這種市場操作手法，不禁讓人聯想到茅台在市場中的特殊地位。

特供酒與中共的打擊行動

茅台酒之所以能成為市場熱點，與其曾經是「特供酒」的身份不無關係。中共官媒報導，中共公安部最近正在打擊冒用黨政機關及軍隊名義生產銷售「特供」酒的行為，3個月內繳獲非法「特供酒」31.8萬瓶，涉案金額達8.9億元。這一系列打擊行動，不僅影響了市場供需，也使得茅台酒的「特供」身份再度引發關注。

階級崇拜的象徵

茅台酒曾經是中共官場腐敗的代名詞，被用作官場送禮和賄賂的工具。據報導，每年茅台供給政府和軍隊的比率高達60%。這種「特供」體系，不僅是毛澤東時代的遺毒，更是階級崇拜的一種表現。前深圳企業家王應國指出，共產黨一黨專政，本身就是特供體系的一部分，中央各部門都有「自留地」，這種體系不僅是市場營銷的手段，更是權力運作的象徵。

市面上的茅台酒，大部分被認為是假的。真正的茅台酒，往往通過軍方或政府的特殊管道直接提取，普通市場上很難見到真品。據了解，軍方直接從公司提取茅台，各大使館及省部級招待用酒雖然標有「特供」，但實際上也是通過特定管道保證真品。

結語：市場與權力的交織

茅台酒價格的波動，不僅是市場機制的回歸，更是對中國特殊歷史背景的一種反思。從毛澤東時代的「特供」象徵，到如今的市場炒作，茅台酒承載了太多的歷史記憶與市場風波。這一瓶酒的價格暴跌，不僅反映了市場需求的變化，也揭示了權力與市場交織的複雜關係。茅台酒的未來，或許將在這樣的市場波動中，找到真正的價值定位。

（作者從商）

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