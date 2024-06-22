自由開講》今日之時代力量，即明日之民眾黨

◎ 魯直

立法院關係國家憲政制度變革的「立法委員職權行使法」修正及增訂刑法第141條的「藐視國會罪」等，經行政院依憲法增修條文向立法院提覆議，但是最終立法院於6月21日以62票對51票維持原決議。

覆議案表決，藍白沒有人跑票，白營的白雪公子與七個小矮人，一樣全部否決行政院覆議案。白營一樣成為「小藍」。（記者羅沛德攝）

換句話說，原來覆議案，藍白沒有人跑票，白營的白雪公子與七個小矮人，一樣全部否決行政院覆議案。白營一樣成為「小藍」，完全站在30幾個外國學者，120幾個國內法學教授及200多位律師及十萬個青鳥的對立面。



白雪公子和七個小矮人，一樣是「小藍」。白雪公子背叛了十年前太陽花運動的「反黑箱」理念，導演了史上最大的黑箱立法，在一天內變革了國家憲政制度，使立法院成為五院中的超級怪獸。

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回顧黃國昌在時代力量時，也是主導了時代力量的路線，凡是與他路線不同，一一被迫離去，包含林昶佐、洪慈庸、吳崢、馮光遠等優秀人才。到後來，為了巴結柯文哲，又去幫黃珊珊助選，成為「小白」，導致2022年時代力量地方大選大敗。其後，黃國昌棄時代力量於不顧，成為民眾黨的不分區立委，黃國昌「漂白」了。時代力量因黃國昌而正式泡沫化，一席不分區立委都沒有。

黃國昌成「小黨關燈人」

目前黃國昌也在導演同樣的歷史劇。本來民眾黨這次2024年大選，成為立法院關鍵的少數，是政黨發揮理性中道力量，發展成為第二大黨的大好時機，但是黃國昌卻把民眾黨的支持者搞掉了近一六○萬票。名符其實是「小黨關燈人」。

黃國昌此人對能給予他權力的人，一向巴結不遺餘力。他對國民黨及傅崐萁極盡巴結之能事，像小弟一樣被傅摸頭也甘之如飴。（資料照）



黃國昌此人對能給予他權力的人，一向巴結不遺餘力。當蔡英文能幫助他選汐止立委，他對蔡英文極盡巴結。然而當蔡英文不再禮讓他選立委，他攻擊蔡英文政府，也不遺餘力。

當柯文哲可以給與黃國昌不分區立委，黃國昌對柯文哲極盡巴結之能事，包含能胯下取辱，扛柯文哲的氣球神像。

他利用是民眾黨立委總召的機會，對國民黨及傅崐萁極盡巴結之能事，像小弟一樣被傅崐萁摸頭也甘之如飴。未來只要國民黨能提名他選新北市長，他也會馬上棄民眾黨於不顧，加入國民黨。他的眼光是與蔣萬安競逐國民黨的總統提名人大位。

一個為了一己權勢，能受盡天下責難，能忍別人所不能忍的屈辱的人，王婉諭不是對手，林昶佐不是對手，柯文哲也不是對手。如果國民黨願意招他入黨，而他又選上新北市長，那麼昨天的時代力量，就是未來的民眾黨。

如果黃國昌選上新北市長，柯文哲對他就是一個路人，就像他對王婉諭和時代力量的舊同事，視為路人一樣。而選總統，蔣萬安更不是黃國昌對手。因為一個能忍人所不能忍，能「天命不足畏、人言不足懼，祖宗不足法」，是非無下限，雖天下人吾往矣的人，台灣政壇，已經無人能敵。

現在民眾黨就像當年的時代力量，對黃國昌既畏懼又疑慮。時代力量因黃國昌而關燈，同樣的，民眾黨也將因黃國昌而關燈。這個「小黨的關燈人」，只當了三個月的立法院黨團總召，就使民眾黨變半條命，失去近半支持者，豈同等閒？

這是一場精彩的歷史劇。

（作者為政治評論者）

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