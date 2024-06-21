晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》顧立雄上任推動國軍現代化：減法方式軍務革新引發關注

2024/06/21 09:00

◎茜茜

國防部長顧立雄近日宣布取消官兵休假回報，旨在減輕基層官兵的負擔；然而，基層官兵反映，部隊仍以不同形式要求回報，政策執行存在落差；對此，顧立雄再次強調，內部會議已要求嚴格執行取消休假回報，只有有事才需回報；本文將分析官兵對此政策的看法，以及顧立雄上任後的「減法方式」軍務革新對國軍的影響。

官兵對取消休假回報政策的看法

顧立雄宣布取消官兵休假回報，初衷是減輕官兵壓力，提高士氣；然基層官兵反映，部隊仍以不同形式要求回報，政策在執行過程中變味，有些單位將定期回報改為主動回報，或將「回報」群組改名為「互助」群組，實際上未有實質改變，這種現象引發官兵的不滿，認為政策的美意在基層未能完全落實，這也反映出政策傳達與執行之間存在溝通問題，需要高層進一步監督和強化政策落實。

顧立雄的再度強調與應對措施

針對基層官兵的反映，顧立雄在國防部內部會議上再次強調，嚴格執行取消休假回報政策，只有在發生事情時才需回報；顧立雄表示，會密切監督政策執行情況，確保不會以任何額外規定限制官兵放假，顧立雄的再度強調，顯示他對基層官兵反映的重視，也表明國防部致力於改善軍中管理，提升官兵的工作滿意度；然如何確保政策在基層全面落實，仍需國防部進一步加強監督與溝通，避免政策執行過程中的走樣。

減法軍務革新的影響

顧立雄上任後推動「減法方式」軍務革新，包括取消傳統刺槍術、廢除軍官休假回報及陸官免踢正步等措施，這些改革旨在精簡軍務提高作戰效率，減法軍務革新減少了不必要的儀式和規定，讓官兵能將更多精力投入實戰訓練和準備中；然這些措施在實施初期也可能面臨一定的阻力和適應問題，傳統軍事文化和習慣需要時間轉變；整體來說，這些改革措施有助於提升國軍的現代化和戰備能力，但也需要在推行過程中不斷調整和改進。

顧立雄（左）上任後推動「減法方式」軍務革新，包括取消傳統刺槍術、廢除軍官休假回報及陸官免踢正步等措施，這些改革旨在精簡軍務提高作戰效率，減法軍務革新減少了不必要的儀式和規定，讓官兵能將更多精力投入實戰訓練。（軍聞社）

未來展望與挑戰

顧立雄的軍務革新雖然初衷良好，但如何確保政策落實到位仍是挑戰，未來國防部需要加強內部溝通，確保政策上傳下達不變形，並設立監督機制，確保各級單位嚴格執行政策；此外，軍中管理需要更加人性化，以提升官兵的歸屬感和工作滿意度，從而提高整體戰鬥力，顧立雄的改革措施如果能有效落實，將有助於提升國軍的現代化水平和作戰能力，為臺灣的國防安全提供更堅實的保障；然這需要國防部和全體官兵的共同努力，確保改革措施在實際操作中能夠真正惠及每一位官兵。

（作者為研究生

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書