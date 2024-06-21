自由開講》顧立雄上任推動國軍現代化：減法方式軍務革新引發關注

◎茜茜

國防部長顧立雄近日宣布取消官兵休假回報，旨在減輕基層官兵的負擔；然而，基層官兵反映，部隊仍以不同形式要求回報，政策執行存在落差；對此，顧立雄再次強調，內部會議已要求嚴格執行取消休假回報，只有有事才需回報；本文將分析官兵對此政策的看法，以及顧立雄上任後的「減法方式」軍務革新對國軍的影響。

官兵對取消休假回報政策的看法

顧立雄宣布取消官兵休假回報，初衷是減輕官兵壓力，提高士氣；然基層官兵反映，部隊仍以不同形式要求回報，政策在執行過程中變味，有些單位將定期回報改為主動回報，或將「回報」群組改名為「互助」群組，實際上未有實質改變，這種現象引發官兵的不滿，認為政策的美意在基層未能完全落實，這也反映出政策傳達與執行之間存在溝通問題，需要高層進一步監督和強化政策落實。

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顧立雄的再度強調與應對措施

針對基層官兵的反映，顧立雄在國防部內部會議上再次強調，嚴格執行取消休假回報政策，只有在發生事情時才需回報；顧立雄表示，會密切監督政策執行情況，確保不會以任何額外規定限制官兵放假，顧立雄的再度強調，顯示他對基層官兵反映的重視，也表明國防部致力於改善軍中管理，提升官兵的工作滿意度；然如何確保政策在基層全面落實，仍需國防部進一步加強監督與溝通，避免政策執行過程中的走樣。

減法軍務革新的影響

顧立雄上任後推動「減法方式」軍務革新，包括取消傳統刺槍術、廢除軍官休假回報及陸官免踢正步等措施，這些改革旨在精簡軍務提高作戰效率，減法軍務革新減少了不必要的儀式和規定，讓官兵能將更多精力投入實戰訓練和準備中；然這些措施在實施初期也可能面臨一定的阻力和適應問題，傳統軍事文化和習慣需要時間轉變；整體來說，這些改革措施有助於提升國軍的現代化和戰備能力，但也需要在推行過程中不斷調整和改進。

顧立雄（左）上任後推動「減法方式」軍務革新，包括取消傳統刺槍術、廢除軍官休假回報及陸官免踢正步等措施，這些改革旨在精簡軍務提高作戰效率，減法軍務革新減少了不必要的儀式和規定，讓官兵能將更多精力投入實戰訓練。（軍聞社）

未來展望與挑戰

顧立雄的軍務革新雖然初衷良好，但如何確保政策落實到位仍是挑戰，未來國防部需要加強內部溝通，確保政策上傳下達不變形，並設立監督機制，確保各級單位嚴格執行政策；此外，軍中管理需要更加人性化，以提升官兵的歸屬感和工作滿意度，從而提高整體戰鬥力，顧立雄的改革措施如果能有效落實，將有助於提升國軍的現代化水平和作戰能力，為臺灣的國防安全提供更堅實的保障；然這需要國防部和全體官兵的共同努力，確保改革措施在實際操作中能夠真正惠及每一位官兵。

（作者為研究生）

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