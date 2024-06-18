自由開講》面對個資法爭議／國昌老師須停止「知識分子的傲慢」！

◎張天泰

國昌老師又惹爭議！台灣基進秘書長吳欣岱到台北地檢署告發黃國昌恐違背個資保護法、涉濫權調查。事情來由是館長陳之漢，曾透過民眾黨立委黃國昌調查林男有無前科紀錄。但國昌老師如何得知林嫌本名？有沒有利用立委特權？

針對館長陳之漢日前公開表示開車衝撞其健身房之一的林姓男子曾到健身房應徵健身教練，並曾透過民眾黨立委黃國昌調查該男有無前科紀錄一事。台灣基進秘書長吳欣岱（右）17日到台北地檢署告發黃國昌恐違背個資保護法、涉濫權調查。（資料照）

憲法第22條與個人資料保護法保障人民隱私權之意旨，就是不希望有人濫用此等一般個資，造成他人之權益受損。國昌老師是怎麼得知林嫌的本名？我們一般百姓頂多就知道林嫌的臉書帳號是「林育衛」，但在林嫌把FB內容幾乎都鎖起來的情況下，國昌老師怎麼知道「林育衛」就是林嫌的本名？畢竟臉書名稱不一定代表是本名。而國昌老師提及是使用「法學資料檢索系統」查林嫌的判決書，但現在司法判決書裡有很多同名同姓，也有很多判決遮蔽名字，這部分疑慮國昌老師沒有說明清楚！

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然而，國昌老師卻急於回應「智商堪虞」，提及台灣基進須看看「法學緒論」，這是國昌老師在展現「知識分子的傲慢」，術業有專攻，國昌老師是法學博士，面對此個資法爭議，應可進行法律知識素養分享，不是急著回擊！

雖然面對此爭議，國昌老師在法律上很容易可以躲過責任，但如果知識分子對於普世價值或道德標準，因政治意識形態不同，便採取雙重標準的態度，那就是一件非常嚴重的事情。

（作者為政治工作者）

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