自由開講》黃國昌欺善怕強？惹龍惹虎勿惹林淑芬！

◎張天泰

新北蘆洲南北次專案通盤檢討案，民進黨立委林淑芬槓上表態參選新北市長的民眾黨立委黃國昌。主要爭議點是黃國昌在痛批中央卡關時，卻隻字未提三重果菜批發市場，導致林批判黃，怎麼可以不提果菜批發市場，就是因不談才符合財團利益，那些財團就是不談果菜批發市場。接續林下戰帖找黃單挑辯論此公共性政策，沒想到國昌老師怯戰拒絕辯論，並使用藉口，轉移焦點說樂意跟賴清德辯論。

新北蘆洲南北次專案通盤檢討案，民進黨立委林淑芬（右）槓上表態參選新北市長的民眾黨立委黃國昌（左）。（資料照）

黃確實要害怕林，因林不只是民進黨孤鳥始祖，也是藍白合仍不敵的六連霸立委，地方實力雄厚，林長期經營地方，真正理解地方需求，扎實做選民服務。反觀黃為了吸藍營勢力的選票，說出討好侯友宜的言論，黃是驍勇善戰，美國康乃爾大學法學博士、美國傅爾布萊特獎訪問學人，從其臉書每天都在更新打權貴、打貪官、打弊案、監督政府的訊息可以看到，但面對地方六連霸立委林淑芬，不真正理解新北市政的黃，推託各種藉口，避免慘敗漏氣，也是聰明的策略。

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但黃要注意的是自己言行所建構的立委圖像，避戰害怕林淑芬、怒吼欺負范雲，逐漸成為穿著73號球衣的欺善怕強之輩，台灣選民看在眼裡，也無法接受這樣的人擔任民代和地方首長！

（政治工作者）



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