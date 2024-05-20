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自由開講》喚醒民眾黨人的台灣意識

2024/05/20 09:35

◎陳喬琪
　
大選之後，藍白兩黨立委在立法院開議期間，為了國會改革（擴權）法案，與民進黨立委出現劇烈的互動攻擊動作，導致立委多人受傷令人扼腕納，但是更令人痛心的是，藍白兩黨合作擴張立法權的過程中，所呈現的不正常的心理表現。

第一個心理上的現象是，藍白兩黨在總統候選人的合作失敗，民眾黨在立法院的運作上，給予國民黨充份的心理補償作用，也就是完全配合國民黨的需求。

第二個現象是，民眾該黨的領導人的情緒管控與人際關係的問題。做為任何團體的領袖，最重要的心理氣質是，聰明、冷靜、理智、有耐性、可以容忍挫折、有幽默感。但是該黨在立法院的黨鞭，咆哮與暴氣的表現，令人非常反感。

圖為日前民眾黨立委黃國昌（中）近距離對著民進黨立委郭國文（白色襯衫）咆哮。（資料照）

第三個心理現象是，民眾黨失去自我認同的功能。該黨當初建黨的宗旨講的很好聽，說：「台灣就是我們，我們就是民眾，政治要落實在民眾生活的每一天，以台灣的整體利益，人民的最大福祉為初衷，希望台灣因為有我們之後，能夠變得更好」。又說「我們希望能夠終止藍綠惡鬥、化解族群對立，從包容、融合…」。該黨的創黨人曾經獲選為台北市長，而且與蔡英文總統的互動良好，令人相當期待可以一起為台灣的社會安定與經濟繁榮合作努力。然而，不知道後來為何產生敵意或仇恨，與缺乏本土意識的他黨同流合汙。這次利用擴張立法權的方法，想要出賣台灣，實在令人感到非常遺憾。

《平凡的邪惡：艾希曼耶路撒冷大審紀實》的作者漢娜‧鄂蘭，曾經說：「我們判斷是非對錯時，關鍵在於我們選擇的同伴……如果不願或無法選擇理想的學習典範或同伴、不願或無法決定該如何與他人建立關係，這便形同一塊絆腳石，單靠人類無法撼動這塊絆腳石，原因是構成這塊絆腳石的並非人類或人為動機，這就是邪惡的可怕與平庸。」（摘自該書中文版雷敦龢先生的導讀）。該書也提到一個犯人的供詞說：「犯罪的是他的『官方靈魂』而他的『個人靈魂』則一直都反對這些做為」。

為了贏得權力而失去自我，如此糟蹋身心值得嗎?期待本文喚醒民眾黨人的台灣意識。　

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

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